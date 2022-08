Pierwszym liderem grupy II klasy A został spadkowicz z „okręgówki” LKS Brzyska Wola, który pokonała na swoim boisku Sarzyniankę 4:0 (Mateusz Staroń 2, Marcin Socha i Dawid Sikorski). Był to mecz, w którym padło najwięcej bramek.

Jedną mniej strzelili piłkarze Czarnych Sójkowa w wygranym mecz z Sokołem Hucisko 3:0. Wynik otworzył w 20. minucie Patryk Sudoł, a po przerwie na listę strzelców wpisali się: Marcin Żak i Patryk Olszowy.

W niewesołych nastrojach wracali z Sarzyny piłkarze Retmana Ulanów. Już w 5. minucie zespół grającego trenera Wojciecha Tyczyńskiego dał się zaskoczyć beniaminkowi, konkretnie Karolowi Niedbale, a pięć minut przed zakończeniem pierwszej połowy, znów ten sam piłkarz urwał się obrońcom Retmana i po raz drugi wpakował piłkę do bramki. Po zmianie stron odżyły nadzieję przyjezdnych na korzystny wynik – w 67. minucie kontaktowego gola strzelił Łukasz Jabłoński – ale tego dnia na więcej Retmana stać już nie było.

Komplet punktów wywalczyła drużyna z Podwoliny. Zwycięską, jedyna bramkę w spotkaniu wyjazdowym z Francesco Jelna zdobył Adam Erdzik. Ciekawe czy dobrze pójdzie piłkarzom trenera Piotra Niemca w Hucisku, bo tam czeka ich najbliższe ligowe spotkanie.

Jeden punkcik na początek sezonu zdobył Orzeł. Beniaminek z Rudnika nad Sanem zremisował 1:1 w Łętowni. Na początku drugiej połowy goście, za sprawą Łukasza Biziora, objęli prowadzenie i utrzymali je do 80. minuty. Wtedy to do wyrównania doprowadził Sławomir Gumieniak. Chwilę później drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Bartłomiej Okoń z Orła, jednak wynik meczu nie uległ już zmianie.

W ostatnim spotkaniu Podlesianka zremisowała 1:1 z Górnovią. Beniaminkowi punkt uratował w doliczonym czasie gry Patryk Piersiak, a dla zespołu z Kamienia gola strzelił w 60. minucie Jan Marciniak. Spotkanie Sparta Jeżowe – San Stalowa Wola przełożone na 24 sierpnia (17).