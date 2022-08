Starają się pomagać tam, gdzie pomoc nie zawsze dociera lub jest niewystarczająca. Mowa tu o Inicjatywie Społecznej „Dziś dla jutra”, której przedstawiciele walczą o lepszy byt osób wykluczonych.

1 sierpnia w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pokazali jak można wdrażać ideę współczesnego patriotyzmu opartego na solidarności i pomocy innym. To właśnie ten dzień był okazją do kolejnej odsłony cyklu darmowych badań endokrynologicznych dla dzieci z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych.

Dla wszystkich wykluczonych

Inicjatywa Społeczna „Dziś dla jutra” oficjalną działalność rozpoczęła w marcu bieżącego roku. Jedak już dużo wcześniej jej członkowie zaczęli pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.

– Powołaliśmy to stowarzyszenie, by móc, w tym miejscu gdzie są jakieś zaniedbania celowe czy losowe, wchodzić niejako w te dziury i wypełniać je naszym działaniem, empatią, życzliwością i takim usposobieniem do ludzi. Znam osoby, które zajmują się w swoich stowarzyszeniach ekologią, dbaniem o zwierzęta, i to jest super, ale ja jako nauczyciel ciągle powtarzam swoim uczniom jedno – po pierwsze człowiek. Jak będziecie w stosunku do drugiego człowieka empatycznie nastawieni, to wtedy cały świat, nawet i ta przyroda będzie lepsza. I o tą lepszość świata, staramy się na co dzień w naszym stowarzyszeniu – mówi prezes Marcin Jurzysta.

Stowarzyszenie swoje działanie ukierunkowuje nie tylko na dzieci czy osoby z niepełnosprawnościami, ale na wszystkich, którzy w jakiś sposób czują się wykluczeni.

– Dzisiaj chcemy zaabsorbować do naszego życia uchodźców z Ukrainy, którzy jak wiemy zostali okrutnie doświadczeni przez los. Chcemy działać też na rzecz samotnych matek, ludzi ubogich, na rzecz uczniów, którzy mają niesamowity potencjał, często niewykorzystywany. Działamy w dziedzinie kultury i sportu. Chcemy też działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami i pokazywać, że sport, rekreacja, są też dla tych osób. Nie chcemy by zamykali się w domach – dodaje prezes inicjatywy „Dziś dla jutra”.

Tarczyca bywa podstępna

Projekt, który w tej chwili realizuje stowarzyszenie to cykl darmowych badań endokrynologicznych dla dzieci z ośrodków opiekuńczych i wychowawczych. My spotkaliśmy się z jego przedstawicielami w Rudniku nad Sanem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Wcześniej jednak odwiedzili już punkty w Jarosławiu i Frysztaku. Byli również po sąsiedzku w Rudniku w Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym.

– Jednym z naszych działań jest wsparcie dzieci w zakresie diagnostyki endokrynologicznej. Przy rozwoju dziecka kwestie endokrynologiczne są niezwykle ważne. Jeżeli w tym momencie jesteśmy w stanie wykryć jakieś deficyty to później łatwiej jest to wyleczyć – mówi Marcin Jurzysta.

W badanie dzieci zaangażowany jest endokrynolog dziecięcy i pediatra dr Adam Dudek.

– Przyjechałem do Rudnika, by popatrzeć na dzieci pod kontem ogólnego rozwoju, ale przede wszystkim rozwoju tarczycy. Mam niewielki aparat USG, który mogę przewieźć i w dzisiejszych czasach zrobić nim badania, kiedy dużo dzieci choruje na różne dolegliwości tarczycy. Choroba tarczycy jest chorobą bardzo podstępną i czasami objawia się w różny sposób, na przykład gorszym wzrostem, gorszym przyswajaniem wiedzy, dolegliwościami przewodu pokarmowego. Czasem nie wiemy z czym walczymy, więc warto zawsze sprawdzić tę dolegliwość – mówi Adam Dudek.

Endokrynolog zaznacza również, że badając w ciągu roku kilka tysięcy dzieci wykrywa dużo nieprawidłowości w zakresie funkcji tarczycy. Niektóre z nich są banalne, wystarczy obserwacja, inne z kolei należy już leczyć.

Do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” dr Dudek oraz przedstawiciele Inicjatywy Społecznej „Dziś dla jutra”, przyjechali po wcześniejszej konsultacji z siostrą Irminą Butowską, dyrektorką placówki.

– Bardzo się ucieszyłam, że są ludzie, którzy pomimo wielu obowiązków, chcą za darmo zrobić coś dobrego dla dzieci, poświęcić swój czas, swoje serce. To jest bardzo piękne. Takie osoby przychodzą ze swoimi darami, talentami, możliwościami, i pomagają na tyle na ile potrafią. Były trudności ze znalezieniem odpowiedniego terminu, ale bardzo się cieszę, że panowie przyjechali, i że pan doktor bada nasze dzieci – mówi siostra Irmina.

Ambitne plany na przyszłość

Badania endokrynologiczne to nie wszystko co ma do zaoferowania Inicjatywa Społeczna „Dziś dla jutra”. Tak jak powtarzają jej członkowie, starają się być tam gdzie można pomóc drugiemu człowiekowi.

– W trakcie pandemii prowadziliśmy projekt „Choinka dla niepełnosprawnych”. Dzięki wolontariuszom dostarczaliśmy choinki w doniczkach do tych osób, które nie mogły wyjść z domu. A po świętach odbieraliśmy od tych osób drzewka i zawoziliśmy do Nadleśnictwa Bircza, żeby nie poszły na śmietnik – mówi Robert Napieracz, sekretarz stowarzyszenia.

Jak dodaje największą inicjatywą do tej pory była organizacja śniadania wielkanocnego dla uchodźców z Ukrainy. Wzięło w nim udział 150 osób, przy ogromnym zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców.

– Moim marzeniem i marzeniem dr Mariusza Dąbrowskiego, diabetologia, jest to, żeby na Podkarpaciu powstało centrum diabetologii z prawdziwego zdarzenia. To jest dzisiaj bardzo ważne, bo cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną. Cieszę się też, że współpracuję z lekarzem rehabilitacji medycznej dr Dariuszem Dragułą, który postuluje kolejny ważny projekt. Mamy przedszkola integracyjne i to jest fajne, jednak kadra w tych przedszkolach jest niestety często nieprzygotowana do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dlatego tutaj ważna jest dla mnie współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim, na którym również wykładam, żeby uczulić innych wykładowców na to, aby tak kształcili nową kadrę pedagogiczną, żeby ta edukacja włączająca mogła być świetnie realizowana – dodaje Marcin Jurzysta.

Zanim te marzenia zostaną zrealizowane, członkowie stowarzyszenia koncentrują się na kontynuacji cyklu badań tarczycy.

– We wrześniu ruszamy dalej. Przed nami wiele zgłoszeń. Proszeni jesteśmy o odwiedziny w Strzyżowie. Słyszałem też o tym, że chcieliby nas widzieć w Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. O pomoc prosi nas też Niechobrz, także jest wiele do zrobienia – mówi prezes Jurzysta.

Inicjatywa Społeczna „Dziś dla Jutra” od niedawna posiada swój profil na Facebooku, przez który można się skontaktować z jej przedstawicielami. Osoby, które chcą dołączyć do stowarzyszenia lub zainteresowane są skorzystaniem z realizowanych projektów mogą również dzwonić pod numer telefonu: 600 454 151 lub wysłać maila na adres: mracinju@go2.pl.