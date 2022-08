Z takim pytaniem zwrócił się jeden z naszych czytelników, po lekturze artykułu na temat podpisania umowy na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu.

O dokładną lokalizację trzeciego mostu na Sanie zapytaliśmy wiceministra infrastruktury Rafała Webera.

– Jeśli chodzi o miejsce, w którym powstanie most to nic się nie zmieniało. Dalej jest to przedłużenie ulicy Chopina, czyli wyjście z ronda, które w tej chwili komunikuje obwodnicę Stalowej Woli i ulicę Chopina, przy galerii VIVO!, przez rzekę San. Następnie poprowadzony będzie do drogi wojewódzkiej w kierunku Zaklikowa. Także oprócz samego mostu powstanie również cały układ drogowy, który jest związany z dotarciem do mostu z jednej i z drugiej strony rzeki – wyjaśnia Rafał Weber.

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 o długości ok. 4,6 km, w tym obiekt mostowy o konstrukcji wantowej o długości ok. 1,760 km.

Szacunkowy koszt budowy trzeciego mostu na Sanie to kwota rzędu 360 milionów złotych. Ostatecznie jednak wartość zadania zweryfikuje przetarg. Ponad 200 milionów to dofinansowanie z rządowego programu „Mosty dla regionów”.

Fizycznie budowa trzeciego mostu na Sanie mogłaby ruszyć już w połowie 2023 roku, o ile wykonawcę uda się wyłonić już w pierwszym przetargu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to trzeci most w Stalowej Woli wraz z ciągiem drogi wojewódzkiej 855 będzie gotowy w 2025 roku.

– To zadanie musi być zrobione. O nim mówiono przez wiele, wiele lat. Wreszcie jest realizowane i jestem przekonany, że ten temat „dowieziemy” do końca – mówi Weber.

