Bardzo dobrze wiedzą o tym gospodynie wiejskie, które już od kilku tygodni intensywnie pracują nad swoimi dziełami.

Symbolem pomyślnie zakończonych żniw, a jednocześnie atrybutem uroczystości dożynkowych, był wieniec żniwny. Żniwiarze splatali go z ostatnich kłosów zboża, z kępy pozostawianej na polu i nazywanej przepiórką. Mógł to być niewielki wianek z jednego rodzaju zboża, okrągły, zakładany na kosę lub pęczek zboża związany w bukiet. Pełnił on ważną rolę w obrzędach żniwnych – składany gospodarzowi jako symbol zboża, przechowywany troskliwie, w jesieni lub na wiosnę dodawany do ziarna siewnego – miał zapewnić ciągłość wegetacji i urodzaj w następnym roku.

Z kolei uroczystość obchodzona po zebraniu plonów, złożona z obrzędów żniwnych oraz zabawy mającej być wynagrodzeniem dla żniwiarzy, organizowanej przez właścicieli majątków ziemskich lub bogatszych gospodarzy, nosiła różne nazwy: dożynki, okrężne, wyżynek, plon a także wieńcowiny, wieńcowe lub też wieniec.

Ten zwyczaj na polskich wsiach kultywuje się do dnia dzisiejszego. Przygotowanie do wspólnego świętowania chwilę trwa, wiedzą o tym chociażby panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Koniczyna” w Stalach-Siedlisko, które pracę nad wieńcem rozpoczęły już w lipcu. A jak ona wygląda krok po kroku?

– Zbieranie zbóż odbywa się już w połowie lipca, kiedy to zboże jest jeszcze niedojrzałe. Ucina się, wiesza się kłosami do dołu i suszy w przewiewnych miejscach. W między czasie robi się konstrukcję pod wianek, przeważnie jest ona spawana, chociaż jej część stanowi też: drewno, płyty, czy plastikowe kielichy, które oklejanie są ziarnami zbóż. Jeśli już mamy wszystko zorganizowane spotykamy się i zaczynamy pracę. Segregujemy zboże: pszenżyto, żyto, owies, jęczmień i inne. Ucinamy tyle kłosia ile potrzebujemy i wyklejamy klejem na gorąco wcześniej przygotowaną konstrukcję. Do klejenia i częściowo wicia wieńca dożynkowego używamy też kwiatów jak: mieczyki, suszki, zatrwian a nawet róże. Gotowy wieniec przyozdabiamy kolorowymi wstążkami, które są kolorami najświętszej Maryi np.: niebieski, biały, żółty – wyjaśnia Anna Dryka z KGW „Koniczyna”.

Jak widać każdy wieniec wymaga dużo pracy, czasu i zaangażowania.

Swoje dzieła panie z KGW „Koniczyna” będą miały okazję zaprezentować już 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny podczas Dożynek Objazdowych oraz 21 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w Grębowie.