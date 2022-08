Igloopol Dębica będzie pierwszym rywalem Sokoła Nisko w rozgrywkach IV ligi podkarpackiej. Łukasz Cabaj, trener „morsów” powiedział „Sztafecie”, że życzy drużynie z Niska życzy samych zwycięstw, ale w kolejnych spotkaniach, nie w tym z nimi. Podobne życzenia przesłał swojemu vis-a-vis. opiekun Sokoła Paweł Wtorek. On również życzy Igloopolowi samych wygranych, ale od… drugiej kolejki.

– I mam na myśli tylko rundę jesienną. Przed rundą rewanżową będziemy sobie składać nowe życzenia – śmieje się trener Sokoła. – A tak już na serio to wiemy jak ciężkie zadanie czeka nas w tym sezonie. 4 liga na Podkarpaciu to bardzo mocna liga i przekonały się o tym te kluby, które były w niej przez lata, a których nie ma w tym sezonie. Nie wiem, na co będzie nas stać? Pierwsze spotkanie nie da odpowiedzi na to pytanie. Natomiast jednego jestem pewien i to mogę powiedzieć głośno i wyraźnie: piłkarze Sokoła są dobrze przygotowani do rozgrywek i w każdym meczu będą walczyć i zasuwać na boisku przez pełne 90 minut.

Aleksander Drobot ponownie „morsem”

Z Igloopolu ubyło 7 piłkarzy: Dawid Rokita (LKS Żyraków), Bartosz Ochab (wyjazd do USA), Kamil Kasprzykowski (?), Michał Hałucha (Stal Rzeszów), Szymon Laskowski (praca za granicą), Maksymilian Gąsior (powrót do Heiro Rzeszów), Adam Pęk (LKS Stara Jastrząbka – Róża, wypożyczenie). Ich miejsce zajęli wychowankowie klubu oraz Filip Leśniak (Izolator) i Aleksander Drobot (Stal Stalowa Wola). Powrót do macierzy 23-letniego „Ola” to jeden z największych transferowych hitów 4 ligi podkarpackiej. Na doświadczenie i piłkarskie umiejętności lewoskrzydłowego liczy trener Igloopolu, Łukasz Cabaj.

– Mamy bardzo młodą drużynę i wierzę w to, że ktoś taki jak Olek, będzie dla nich przykładem i będą od niego uczyć się ligowej piłki. Mam także nadzieję, że także inni doświadczeni zawodnicy będą „ciągnąć” w lidze drużynę – powiedział opiekun Igloopolu.

Damian Juda już trenuje

Także w Nisku doszło do przemeblowania zespołu. Do Stali Stalowa Wola wrócił Patryk Marut. Karierę zawodniczą zakończył doświadczony 44-letni środkowy obrońca Jacek Maciorowski. Nie ma także zespole Patryka Tura i Marcina Tura oraz Łukasza Kobylarza.

Doszli: Michał Mistrzyk i Bartłomiej Gnatek (obydwaj Sokół Kamień), Jacek Flis (Orzeł Rudnik), Adrian Chamera (Głogovia), Dominik Toś (Stal Gorzyce). Całą piątkę powinniśmy zobaczyć w inauguracyjnym meczu z Igloopolem. Na pewno nie będzie jeszcze brany przy ustalaniu składu Damian Juda, który przechodzi rehabilitację po wyleczeniu kontuzji. Na razie trenuje indywidualnie, bez obciążeń. Być może dołączy do drużyny w końcówce rundy jesiennej.

– Wiem, jaką jedenastką wyjdziemy na mecz Igloopolem, ale nie zdradzę jej. Myślę, że niektórzy będą zaskoczeni – mówi Paweł Wtorek.

Na pierwszym miejscu Cosmos Nowotaniec



Ani Sokół, ani Igloopol nie są wymieniani w gronie kandydatów do wywalczenia mistrzostwa i awansu do 3 ligi. Zarówno trener Sokoła Paweł Wtorek, jak również szkoleniowiec Igloopolu, Łukasz Cabaj na pierwszym miejscu do awansu wskazują Cosmos Nowotaniec.

– Graliśmy z nimi ostatni sparing, zakończony remisem 2:2, ale wynik nie odzwierciedla tego, na co stać Cosmos. Myślę, że jeżeli tylko naprawdę będzie mu zależeć na awansie to nie będzie miał z tym żadnych problemów. Kto jeszcze? Myślę, że rezerwy Stali Rzeszów, o których nikt nie mówi, ale zacznie i to bardzo szybko – powiedział Łukasz Cabaj.

– Ja też uważam, że Cosmos będzie tą drużyną, która liczyć się będzie w grze o najwyższe cele. Nie można zapominać o klubach, które dobijały się do 3 ligi w ubiegłym sezonie: JKS-ie Jarosław, Karpatach, Izolatorze. Zobaczymy. Czuję, że ten sezon będzie niezwykle interesujący – powiedział Paweł Wtorek.

Prezentacja młodego Sokoła i pożegnanie Jacka Maciorowskiego

Mecz Sokół z Igloopolem rozpocznie się w sobotę, 13 sierpnia o godzinie 13. Przed meczem zaprezentują się kibicom młodzieżowe drużyny Sokoła – w nadchodzącym sezonie klub z Niska będzie miał 3 zespoły w ligach wojewódzkich – oraz Gość Specjalny. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego odbędzie się także oficjalne pożegnanie z Sokołem wieloletniego jej piłkarza, Jacka Maciorowskiego, który postanowił zakończyć karierę zawodniczą.

W przerwie spotkania – konkursy z nagrodami!