W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, od poniedziałku, 8 sierpnia nie odbywają się egzaminy praktyczne kierowców. Sytuacja taka potrwa co najmniej do piątku, 12 sierpnia. Powód? Egzaminatorzy strajkują i przedkładają zwolnienia lekarskie. Podobnie jest w innych ośrodkach w całym kraju.

Wakacje to gorący czas w ośrodkach szkolenia kierowców i Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Młodzież ma czas na to, aby poznać teorię i przepisy ruchu drogowego, a na drogach panują sprzyjające warunki do pierwszych samodzielnych jazd. Niestety, w tym roku, może być trudniej niż zwykle zdobyć wymarzone „prawko”. Od kilku tygodni trwa z większym i mniejszym natężeniem protest kadry egzaminującej w WORD-ach w całym kraju.

W poniedziałek, 8 sierpnia, egzaminatorzy przedłożyli u pracodawców zwolnienia lekarskie i zostali w domach. W tarnobrzeskim WORD na 14 egzaminatorów wyznaczonych w ten dzień do pracy, stawiło się tylko 3. Tego dnia odbyło się tylko część egzaminów i to tylko te przedpołudniowe. Wszystkie późniejsze zostały odwołane. Tego dnia, dyrektor WORD w Tarnobrzegu Kamil Kalinka przekazał informację, że egzaminy będą odwołane również w kolejnych dniach.

– Egzaminy teoretyczne odbywają się zgodnie z planem – informuje Kamil Kalinka, dyrektor WORD w Tarnobrzegu, egzaminy praktyczne są odwołane do 12 sierpnia.

Osoby, które w tych dniach miały zaplanowane egzaminy są informowane telefonicznie o zmianach przez panie z Biura Obsługi Klienta WORD. Gdy egzaminatorzy wrócą do pracy, zostaną ustalone z absolwentami kursów nauki jazdy nowe terminy i nie będą oni ponosili z tytułu zmiany żadnych dodatkowych kosztów.

Czego domagają się egzaminatorzy w całym kraju?

Protestujący chcą podwyżek płac oraz zmian w przepisach dotyczących egzaminów. Domagają się większej swobody przy ocenie umiejętności kandydata. Sam protest, choć objął swoim zasięgiem cały kraj, ma charakter oddolny, co oznacza, że każdy z egzaminatorów sam decyduje o tym, czy chce do niego przystąpić oraz w jakiej formie chce to zrobić.