Magiczne Ogrody to prawdopodobnie najbardziej utytułowany park w Polsce. Wieloma nagrodami obdarowali go jego goście. Potwierdzają to bardzo dobre opinie na Facebooku (4,8) i Google (4,7). Teraz jest najlepszy czas, by się o tym przekonać.

To właśnie dzięki zadowolonym rodzinom janowiecki park otrzymał w tym roku dwie nagrody. Po raz czwarty wygrał w swoich kategoriach rankingi „Najlepsza atrakcja dla dzieci” i „Top atrakcje”. To cenne nagrody internautów, którzy docenili to piękne, rodzinne miejsce. Magiczne Ogrody otrzymały także certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej i nagrodę Trip Advisor za największą liczbę pozytywnych opinii użytkowników. Do kompletu nagród należy dodać Certyfikat Marka Lubelskie i nagrodę portalu okiemmamy.pl dla miejsca przyjaznego rodzinie z dziećmi. Katarzyna Węgrzyn, autorka książki „Gdzie w Polsce na weekend”, napisała, że Magiczne Ogrody to najlepszy rodzinny park w Polsce. Dlatego warto tu przyjechać, a dodatkowo nadchodzi właśnie tydzień wypełniony atrakcjami dla rodzin z dziećmi w każdym wieku.

Miejsce wyjątkowe

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie milion kwiatów, krzewów i drzew.

W baśniowych krainach znajdujemy unikalne atrakcje, zbudowane z naturalnych materiałów. Duzi i mali mają do dyspozycji karuzele napędzane siłą mięśni, Smocze Łodzie, które wznoszą się do nieba. Ponad Ogrodami króluje Krasnoludzka Wieża Prób, czyli kilkunastometrowa zjeżdżalnia. Na podróżników czekają drewniane tratwy na sadzawce o półmetrowej głębokości, świetne miejsce do rywalizacji i relaksu. Na zwinnych i pewnych siebie Odkrywców czekają wyjątkowe Drzewa, czyli Mosty w koronach Drzew o długości 400 metrów. Tu każdy może sprawdzić swoją odwagę.

Magiczne Ogrody wyróżnia rodzinna atmosfera. Codziennie odbywają się tam pokazy i koncerty, a wszystko to w malowniczej scenerii, wśród pięknych roślin i dopracowanej infrastrukturze. To wyjątkowe miejsce na wspólną rodzinną zabawę. W nadchodzące dni na gości czeka mnóstwo atrakcji w cenie biletu!

Święto Wróżek

Bulwiaki, Krasnoludy i Mordole zapraszają gości przez cały tydzień od 10:00 do 19:00. Dzięki nim fascynujące staje się żywe spotkanie z baśnią. Od 13 do 15 sierpnia kolejne Ogrodowe Bohaterki – Wróżki Smużki mają swoje Święto. Będzie można je podziwiać w tańcu na Dziedzińcu, w towarzystwie Wróżek z lubelskiego zespołu UDS. Będzie można także oklaskiwać wokalny talent Wróżki Zuzi Wysockiej.

Do końca tygodnia Krasnolud Duende będzie grał na Draganie (największym na świecie didgeridoo)! Potrafi on z tego niezwykłego, drewnianego instrumentu wydobyć Głos Smoka! Przyjedź, aby go usłyszeć!

Z okazji pojawienia się w sklepie z pamiątkami nowego „Baśnika Magicznych Ogrodów” codziennie będzie można wysłuchać czytanej wersji tej najważniejszej ogrodowej opowieści. Poczuj się częścią Magicznych Ogrodów, wejdź do świata baśni…

