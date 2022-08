Podczas tegorocznych wakacji bawiliśmy się w Stalowej Woli na dwóch dużych imprezach. Pierwszą było 85-lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego połączone z otwarciem muzeum. Drugą był koncert „Lato, muzyka, zabawa” na Błoniach Nadsańskich. Zabawa była przednia, ale ile to wszystko kosztowało?

Między innymi takie pytanie o środki z budżetu miasta wydane na organizację tych imprez, skierował na piśmie do przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Sobieraja radny miejski Łukasz Warchoł.

W interpelacji czytamy:

W związku z organizacją obchodów 85-lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego i imprez temu towarzyszących, oraz Uroczystej Gali otwarcia Muzeum Centralnego Przemysłowego po otrzymaniu danych z Muzeum Regionalnego informuję, że z budżetu miasta wydano 1 044 683,54 zł brutto przy jednoczesnym dochodzie od sponsorów w kwocie 434 500 zł brutto. Reasumując z budżetu miasta na pełną organizację wydarzenia (wykonawcy lokalni i ogólnopolscy – koncerty: Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem chórów stalowowolskich oraz ambasadorów Stalowej Woli – Mileny Lange, Szymona Jędrucha, Marcina Dyjaka; Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej; zespołu LemON; Kamila Bednarka; zespołu Zakopower; zespołu Retro Voice Band i Eweliny Flinty; zespołu Sound’n’Grace; C-Bool`a; dwie sceny, technika sceniczna, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, ochrona, ogrodzenia, hotele i catering, prowadzący wydarzenia, toalety przenośne, fajerwerki, konkurs Quizspotter z nagrodami, festiwal wynalazków, promocja wydarzenia w mediach etc.) wydano z budżetu miasta 610 183,54 zł brutto. Udział w tym 4-dniowym wydarzeniu wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. W dniach 7-10 lipca 2022 r. Muzeum COP odwiedziło łącznie 4557 osób, co stanowi 13,62 % z planowanych zgodnie z założeniami projektu 33537 osób zwiedzających w pierwszym roku działalności.

Koszty organizacyjne jakie miasto poniosło w związku z organizacją koncertu Wakacyjnej Trasy Dwójki – 58 540,80 zł brutto przy jednoczesnym dochodzie w kwocie 36 900 zł brutto, a więc koszt poniesiony z budżetu miasta wynosi 21 640,08 zł brutto.

Jeżeli chodzi o koszty kampanii promocyjnej to zgodnie z zapisami umowy z Telewizją Polską S.A. w § 5 ust. 1 o treści: Strony zobowiązane są do zachowania pełnej poufności wszelkich informacji, materiałów i dokumentów przekazywanych sobie wzajemnie w związku z zawarciem i realizacją umowy w okresie trwania umowy oraz po ich zakończeniu, Miasto Stalowa Wola nie może podać Panu Radnemu kosztów. Jednocześnie informuję, że koszt umowy jest identyczny jak w latach poprzednich przy organizacji tego wydarzenia i był w pełni zabezpieczony w planie budżetu miasta na wydatki promocyjne. Udział finansowy miasta jest w pełni racjonalny i uzasadniony do skali wydarzenia, jakim jest koncert transmitowany w TVP2 i TVP Polonia, ilości artystów, multimedialnej oprawy, udziału kilkudziesięciu tysięcy publiczności zgromadzonej przed sceną na Błoniach Nadsańskich, kilkudniowej promocji w TVP oraz transmisji na żywo i retransmisji, którą tylko w pierwszym dniu emisji oglądało blisko 2 mln widzów, a wg danych przesłanych przez TVP w dniach 24-26.07.2022 r. premierę i powtórki koncertu obejrzało 5 mln widzów.