Rada Nadzorcza HSW S.A. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Huty Stalowa Wola S.A. Decyzja związana jest z rezygnacją ze stanowiska Bartłomieja Zająca.

W ogłoszeniu czytamy:

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego HSW S.A., powinni spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych. Wykształceniem preferowanym na stanowisko Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego HSW S.A., jest wykształcenie techniczne bądź z zakresu zarządzania,

– posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

– posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadać doświadczenie wynikające ze specyfiki stanowiska, o które się ubiega,

– posiadać co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu,

– nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydaci zobowiązani są do złożenia oświadczenia z informacją o aktualnie zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

– korzystać z pełni praw publicznych,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydat nie może:

– pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

– wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

– być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

– pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

– wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

– spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo kandydat powinien:

– posiadać doświadczenie w pracy w branży związanej z działalnością Spółki,

– posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne” lub wyższe. Kandydat nie posiadający wyżej wymienionego dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego HSW S.A. będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

– posiadać znajomość branży zbrojeniowej oraz zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8 do 14 w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r. godz. 14. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki, tj. 26 sierpnia 2022 r. godz. 14.

Czytaj również: