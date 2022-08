Latem szerszenie, osy, pszczoły towarzyszą nam każdego dnia. Z reguły są niegroźne, nie atakują człowieka bez powodu. Jednak ich gniazda w pobliżu domu mogą okazać się niebezpieczne, zwłaszcza gdy ktoś jest uczulony.

Widok osy czy pszczoły latem z reguły nie robi na nikim uwagi. Są jednak sytuacje kiedy możemy być narażeni na użądlenie. Na przykład gdy owady wybudują swoje gniazdo w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. A jeśli są to szerszenie, to sytuacja zaczyna się robić niebezpieczna.

W takim przypadku, gdy ktoś sam nie potrafi poradzić sobie z problemem, najczęściej wzywa straż pożarną.

Tarnobrzescy strażacy walczą z szerszeniami

Liczne wyjazdy do usuwania gniazd, głównie szerszeni, mieli ostatnimi czasy na przykład tarnobrzescy strażacy. Interweniowali między innymi w: Gorzycach, Trześni czy Tarnobrzegu.

– Są to przede wszystkim gniazda szerszeni, ale także innych owadów. Za każdym razem strażacy zabezpieczeni w specjalne kombinezony podchodzą w miejsce zagrożenia i specjalnymi chemicznymi środkami likwidują gniazdo, jeśli wymaga tego dana sytuacja. Czasami, jeśli jest możliwość, gniazdo zostaje przewiezione w inne miejsce, z dala od zabudowań – relacjonują strażacy.

Czy straż pożarna ma obowiązek usuwać gniazda owadów?

Państwowa Straż Pożarna zwraca się z apelem o większą rozwagę przy zgłaszaniu interwencji dotyczącej gniazd owadów błonkoskrzydłych.

Mając na względzie zapewnienie na terenie całego kraju jednolitych standardów udzielanej pomocy podczas zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe (np. osy, szerszenie, pszczoły) opracowane zostały „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”.

Straż pożarna podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda owadów błonkoskrzydłych z miejsc, w których stwarzają one bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności dotyczy to obecności osób o ograniczonej zdolności poruszania się, czy z budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych.

W pozostałych przypadkach, przypominamy, że zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo budowlane”, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, straż pożarna podejmuje interwencje, jednak w innych przypadkach, właściwymi instytucjami do likwidacji gniazd są firmy dezynsekcyjne.

