W klubie bilardowym „Top Ten” przy Al. Jana Pawła II 18 E – następca klubu bilardowego „Oskar” – zakończył się cykl wakacyjnych turniejów bilardowych pod nazwą „Orzeł czy Reszka”.

Cykl składał się z 10 turniejów eliminacyjnych, rozgrywanych systemem podwójnej przegranej (2 KO) z handicapami do 3 wygranych partii, w których przed każdym pojedynkiem rzut monetą decydował o odmianie – 8 lub 9 bil. W cyklu wzięło udział łącznie 43 zawodników ze Stalowej Woli i bliższych lub dalszych okolic (Rzeszów, Janów Lubelski, Kraków). Turnieje eliminacyjne wyłoniły 16 najlepszych zawodników, którzy 8 sierpnia rozegrali turniej Masters, walcząc nie tylko o wspaniałe puchary, ale także nagrody pieniężne.

Zwycięzcą został Daniel Karkoszka, były mistrz Polski amatorów, aktualnie prezes zarządu – dyrektor naczelny Elektrociepłowni Stalowa Wola SA. W finale, po dramatycznym boju pokonał w odmianie 8-bilowej Jacka Panczaka.

Trzecie miejsca zajęli: Bartłomiej Karkoszka i Maciej Szerszeń, a na miejscach piątych, zakończyli turniej: Tomasz Kosiński i Krzysztof Moskal.

– Turnieje eliminacyjne i turniej Masters przebiegały sprawnie i w bardzo miłej atmosferze, a poziom sportowy poszczególnych spotkań był wysoki. System handicapowy – zawodnicy ligowi rozpoczynali swoje pojedynki w zależności od odmiany od przewagi przeciwnika 1:0 lub 2:0 – spowodował wiele ciekawych rozstrzygnięć. Taka formuła umożliwia nawiązanie walki amatorom z bardziej doświadczonymi zawodnikami. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspomogli rozgrywki i przyczynili się do ich uatrakcyjnienia – powiedział Krzysztof Moskal, organizator cyklu i dyrektor rozgrywek, a Tomasz Kosiński, współwłaściciel klubu „Top Ten” zaprasza wszystkich miłośników bilarda do spróbowania swych sił w kolejnych zawodach, które odbywać się będą w stalowowolskim klubie:

– Cieszymy się, że w nowej odsłonie klubu możemy kontynuować dobre tradycje bilardowe zapoczątkowane w Stalowej Woli w tym miejscu w 2007 roku. Oferujemy możliwość gry na 6 profesjonalnych stołach bilardowych. Klub posiada licencję Polskiego Związku Bilardowego i bierze udział w rozgrywkach 2 Polskiej Ligi Bilardowej. Zakończony cykl turniejów jest pierwszym, ale na pewno nie ostatnim sportowym wydarzeniem w klubie. W niedalekiej przyszłości planujemy organizację dużego turnieju bilardowego z udziałem czołowych zawodników z Polski. Zapraszamy wszystkich sympatyków do spróbowania swoich sił przy bilardowych stołach, jak również do kibicowania w trakcie prowadzonych rozgrywek. Aktualne wydarzenia w klubie można śledzić na naszym profilu Facebook.