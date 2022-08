To hasło akcji organizowanej dla mieszkańców Stalowej Woli przez radnego miejskiego Dariusza Przytułę. Wydarzenie organizowane jest od 2019 roku. Jego celem jest integracja lokalnej społeczności.

– Inicjatywa powstała trzy lata temu. Pierwszy raz organizowałem tę imprezę w 2019 roku. Chciałem coś dać mieszkańcom od siebie, za to, że wybrali mnie na swojego radnego z miasta gdzie mieszkam, funkcjonuję, żyję i pracuję. Nie tylko zgłaszam różne inicjatywy na sesji Rady Miasta i interesuję się sprawami mieszkańców, którzy zgłaszają mi swoje problemy, również organizuję tę imprezę, która integruje mieszkańców naszej wspólnoty, nie tylko mojego osiedla gdzie mieszkam, osiedla Centralnego – mówił radny Dariusz Przytuła.

50 mieszkańców, którzy zapisali się na wydarzenie otrzymało kijki do Nordic Walking oraz inne niespodzianki. Impreza finansowana jest z diet radnego Dariusza Przytuły. W tym roku do udziału w akcji zostali zaproszeni nie tylko seniorzy (50 plus), tak jak to było w pierwszej i drugiej edycji. W trzeciej edycji zapisać się mogły osoby już od 35 roku życia.

Impreza odbyła się w sobotę 6 sierpnia na Centralnym Placu Zabaw.