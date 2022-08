Rezerwy trzecioligowej Stali Stalowa Wola pokonały w pierwszym meczu ligi okręgowej sezonu 2022/23 Pogoń Leżajsk. Gola na wagę trzech punktów zdobył Igor Fedejko. Na trenerskiej ławce Stali zadebiutował Marek Kusiak.

Przez cały mecz lekką przewagę miała młoda drużyna Stali, jednak uważnie grający defensorzy Pogoni, na czele z doświadczonym kapitanem zespołu, Piotrem Bubiłkiem, bardzo rzadko pozwalali gospodarzom dochodzić do czystych pozycji strzeleckich.

W 57. minucie urwał im się jednak spod opieki w polu karnym Igor Fedejko – bardzo dobry występ 19-latka – i wpakował piłkę do siatki strzałem z około 13-14 metrów. Po stracie bramki „piwosze” ruszyli odważniej do przodu, zaczęli atakować większą ilością graczy i byli bliscy doprowadzenia do remisu, lecz świetnie po strzale Przemysława Czady interweniował Łukasz Konefał.

Z szerokiego składu pierwszej „Stalówki” – nie licząc bramkarza – wystąpiło tylko 3 piłkarzy: Filip Szifer -, Bartosz Grasza i Bartosz Pioterczak. W zespole Pogoni można było dostrzec dwójkę byłych zawodników Stali, Wojciecha Bosaka i Patryka Kuchyta.

STAL II – POGOŃ 1:0 (0:0)

1-0 Fedejko (58)

STAL: Konefał – Szifer, Grasza, Krajanowski, Pawłowski, Omuru (75 Mierzwa), Panicz, Fedejko, Burdzy (85 Wojtusik), Pioterczak, Ziółkowski.

POGOŃ: J.Baj – K.Baj, Bubiłek, R.Drożdżal, Bartnik, Gdula (65 Misiąg), Kuchyt (60 Kowal), A.Drożdżal, Czado (82 Fusiarz), Kruk, Bosak.

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe). Żółte kartki: Kowal, Kruk.