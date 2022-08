Modne Podkarpacie: Moda i architektura – pod takim hasłem w sobotę 6 sierpnia w Stalowej Woli odbyła się debata w ramach III Nadwiślańskiego Fashion Week. Spotkanie poprzedził występ muzyczny i trzy pokazy mody.

Nadwiślański Fashion Week to święto mody i kultury, które zainicjowane zostało w ramach współpracy Czwórmiasta, łączącego Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalową Wolę, Nisko oraz gminny ościenne. Główną ideą wydarzenia jest promowanie lokalnej kultury ludowej, zakorzenionej w naszym regionie.

– To co robimy to jest innowacja społeczna. Mieszkańcy mogą korzystać przychodząc na takie wydarzenia, które są na rangę międzynarodową – mówiła Justyna Wesołowska, projektantka i pomysłodawczyni wydarzenia Nadwiślański Fashion Week.

– Odezwało się do nas bardzo dużo projektantów, którzy chcieli zaprezentować swoje kolekcje podczas pokazów, ale też goście specjalni chętnie dołączają do naszej ekipy Nadwiślańskiego Fashion Week. To mnie bardzo cieszy, to już trzeci rok, więc nie zatrzymujemy się, chcemy dalej pokazywać jak piękny i modny jest nasz region – dodała.

Stalowowolska część wydarzenia odbyła się w nowo otwartym Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Spotkanie rozpoczęło się akcentem muzycznym. Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu Pawła Barana. Kolejnym punktem w programie były pokazy mody. Na wybiegu swoje kolekcje zaprezentowały: Kovalowe, Ewa Zbaraszewska i Justyna Wesołowska.

– Ten pokaz jest dla mnie wyjątkowy, premierę miał w Rzymie, tą samą kolekcję będę prezentowała, przed naszą stalowowolską publicznością. Kolekcja przesycona kolorami, ja zwykle hołduje kolorom bo uważam, że kobiety przepięknie wyglądają w kolorach, często rezygnują z tych fantastycznych możliwości stylizacji na rzecz takich spokojnych, stonowanych, nie rzucających się w oczy. Moja dewiza, jest taka żeby kobieta fantastycznie wyglądała na co dzień, zakładając płaszcz w ciekawym kolorze, dopasowanym do urody, od razu zyskuje – mówiła tuż przed pokazem Ewa Zbaraszewska.

Kulminacyjnym punktem sobotniego programu była debata „Modne Podkarpacie: Moda i architektura”. Wzięli w niej udział specjaliści, znawcy tematu: dr Maria Molenda – Prezes Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, Anna Lebet-Minakowska – kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, Michał Zaczyński – dziennikarz, wykładowca i ekspert rynku mody, Jarosław Szado – reżyser pokazów mody, stylista i prezenter. Spotkanie poprowadziła dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Aneta Garanty.

Zaproszeni goście rozmawiali o wzajemnym przenikaniu się mody i architektury, wspólnych inspiracjach oraz aktualnych trendach.