– Reprezentowałyśmy nie tylko Polskę, ale i Stalową Wolę – mówią zgodnym chórem Ewa, Julia i Małgorzata, które 7 lipca uczestniczyły w międzynarodowym pokazie mody we Włoszech – „SATISFASHION Roma 2022”.

W pięknych, stylowych wnętrzach Palazzo Ferrajoli w Rzymie prezentowali się włoscy i polscy projektanci. Wśród tego wyselekcjonowanego grona znalazły się trzy młode artystki ze Stalowej Woli. Ewa Zbaraszewska, Julia Kułacz i Małgorzata Giebułtowicz stworzyły team, który został zauważony przez branżę fashion.

– Otrzymałam zaproszenie do uczestniczenia w „SATISFASHION Roma 2022” od znanej w branży modowej organizatorki imprez międzynarodowych, Katarzyny Stafanów. Rzymski pokaz dostępny był tylko dla osób zaproszonych. Organizatorzy zapewniali zawodowe modelki – wyjaśnia Ewa Zbaraszewska. Dodaje, że cała jej ekipa liczyła sześć osób. – Każdy miał co robić, taki wyjazd to ogrom pracy.

Ewa opowiedziała „Sztafecie”, jak rozpoczęła się współpraca między stalowowolankami. – Projektując moje płaszcze, miałam wizję, że mogłyby być one uzupełnione ektrawagancką biżuterią, taką zwracającą na siebie uwagę. Ponieważ mogłam wziąć ze sobą na pokaz kilka osób, to od razu pomyślałam o Julii. Ona jest niezwykle utalentowana – opowiada projektantka.

Panie poznały się już wcześniej i, jak same mówią, bardzo polubiły. Julia Kułacz zgodnie z oczekiwaniami przygotowała ekskluzywne kolczyki, dedykowane projektom Ewy uszytym specjalnie na włoski pokaz. Każda para kolczyków została zaprojektowana indywidualnie do konkretnego modelu płaszcza. Całość kolekcji musiała wyglądać perfekcyjnie.

Artystyczny team ze Stalowej Woli uzupełnia Małgorzata Giebułtowicz zajmującą się fotografią.

Co młodym artystkom dał wyjazd do Rzymu? – Informacje o nas pojawiają się w mediach o zasięgu międzynarodowym, zyskujemy na popularności, odbieramy wiele pozytywnych komentarzy. Każdy wyjazd zagraniczny to są świetnie zainwestowane pieniądze. Poznajemy środowisko modowe, nawiązujemy kontakty. Gdy nasze zdjęcia są publikowane, to docieramy nie tylko do potencjalnych klientów, ale do wielu osób z branży. Możemy liczyć na zaproszenia na inne eventy. Na przykład już zostałyśmy zaproszone do Mediolanu i Berlina – mówi Ewa.

Pozytywy wyjazdu do Rzymu odczuwają też Julia i Małgorzata. – Widzę zdecydowanie większe zainteresowanie moimi wyrobami biżuteryjnymi, nie tylko lokalnie, ale w całej Polsce – opowiada Julia. Małgorzata natomiast otrzymuje liczne zapytania o sesje zdjęciowe. – Odzywają się do mnie modelki, które brały udział w innych pokazach, nie tylko w naszym. Pytają o współpracę, proszą o wysłanie zdjęć. Nawiązałam kontakty z różnymi projektantami, którzy uczestniczyli w „SATISFASHION Roma 2022” – informuje fotografka.

Wyjazd uzdolnionych stalowowolanek do Rzymu był możliwy dzięki wsparciu, jakie udzieliło im miasto Stalowa Wola i Fundacja Kan VISION z Białegostoku. – Jesteśmy za to bardzo wdzięczne – mówi Ewa Zbaraszewska. Podkreśla, że zawsze uczestnicząc w różnych modowych wydarzeniach, zaznacza skąd pochodzi i stara się popularyzować Stalową Wolę.

Pokaz „SATISFASHION Roma 2022” odbył się pod honorowym patronatem Ambasady Polskiej w Rzymie.

Lilla Witkowska