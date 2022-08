Gmina Pysznica rozstrzygnęła dwa przetargi w zakresie prac związanych z pierwszym etapem zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy”. Zakończenie realizacji I etapu planowane jest na III kwartał 2023 r.

W I etapie zostanie wykonana przebudowa boiska piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego, przeniesienie i zadaszenie trybuny sportowej, zagospodarowanie terenu wokół stadionu. Realizacja tej części pochłonie blisko 6 mln zł. Druga część pierwszego etapu dotyczy budowy budynku socjalnego w stanie surowym. Realizacja tej części kosztować będzie prawie 2 mln zł. II etap będzie obejmował roboty wykończeniowe budynku socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z budową miejsc parkingowych oraz budową oświetlenia kompleksu lekkoatletycznego. Realizacja II etapu jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Wykonanie tego etapu robót planowane jest na 2023 rok.

Podzielone na etapy zadanie swoim zakresem obejmuje roboty rozbiórkowe i demontażowe, a także budowę kompleksu lekkoatletycznego, w skład którego wchodzi: bieżnia lekkoatletyczna 6-torowa prosta oraz okrężna z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich wraz z rowem do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, skocznia do skoku wzwyż z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, rzutnia do pchnięcia kulą.

W ramach zadania zaplanowano także budowę boiska piłkarskiego z trawy naturalnej o wymiarach 64×100 m, budowę budynku zaplecza socjalnego, przesunięcie oraz zadaszenie istniejącej trybuny sportowej. W ramach zadania wykonane zostaną również elementy infrastruktury technicznej i towarzyszącej. Zadanie zostało podzielone na etapy ze względu na wysokie koszty wykonania inwestycji.

Czytaj również: