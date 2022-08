W pierwszym meczu sezonu 2022/23 trzecioligowa Stal Stalowa Wola przegrała na wyjeździe z rezerwami Cracovii 2:4.

Cracovia znakomicie weszła w to spotkanie. Na początku 4. minuty Bracik uruchomił diagonalnym podaniem Tiago, ten mocno zagrał piłkę pod bramkę Stali, a tam Kucharczyka i Hudzika uprzedził Sebastian Strózik, który wrócił z wypożyczenia do Resovii i wpakował z czterech metrów piłkę do siatki.

Przed przerwą Cracovia zdobyła drugą bramkę. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na bramkę „główkował” Oskar Wójcik. Trafił w jednego z graczy Stali. Piłka trafiła pod nogi Krystian Bracika, który oddał strzał, ale i tym razem na linii strzału stanął któryś z naszych obrońców, lecz odbita piłka ponownie znalazła się pod nogami Bracika i tym razem znalazł on drogę do bramki.

W drugiej połowie Stal zdominowała Cracovię, ale zabójcze okazały się kontry gospodarzy. W 52. minucie pogonił w kierunku naszej bramki Tiago, ale w polu karnym zdążył go dogonić i wybić mu piłkę sprzed nóg Marut. Brazylijczyk domagał się podyktowania rzutu karnego, podobnie jak trener Cracovii Wojciech Ankowski, który wyskoczył ze swojego boksu, ale sędzia nie wskazał na „wapno”, a na „dokładkę” pokazał opiekunowi „Pasów” żółtą kartkę.

W 60. minucie na 20 metrze ostro potraktował Kapka Duda i gospodarze wykonywali rzut wolny. Tiago popisał się pięknym „rogalem”, piłka minęła 5-osobowy mur i wpadła do bramki tuż przy słupku. Chwilę później pierwszą bramkę zdobyła Stal. Po akcji kopiuj-wklej z 4. minuty, kiedy gola strzeliła Cracovia. Duda zagrał z lewej strony pod bramkę, a tam Barcika uprzedził Myszogląd. Stal zaatakowała i… straciła czwartą bramkę. Bramkarz Cracovii wyrzucił piłkę na środek boiska, przejęli ją gospodarze i na bramkę pogonił Kapek. W polu karnym odegrał do Strózika, który oddał strzał z 14 metrów i trafił piłką

a w rękę Kowalskiego. Sędzia bez wahania podyktował rzut karny, który na gola zamienił Strózik.

Wynik meczu ustalił w 70. minucie Stelmach. Po krótko rozegranym rzucie rożnym, Myszogląd posłał piłkę wzdłuż pola bramkowego, Kucharczyk oddał strzał, po drodze futbolówka odbiła się jeszcze od Stelmacha i wpadła do bramki.

CRACOVIA II – STAL STALOWA WOLA 4:2 (2:0)

1-0 Strózik (4), 2-0 Bracik (42), 3-0 Thiago (60), 3-1 Myszogląd (64), 4-1 Strózik (68 – rzut karny), 4-2 Stelmach (70)

Cracovia: Wilk – Wójcik, Bracik, Stachera – Kapek (72 Nowicki), Jodłowski, Budziński (88 Mróz), Knap (46 Kanach), Ożóg (46 Ogorzały), Thiago (79 Wiśniewski) – Strózik.

Stal: Smyłek – Kowalski, Hudzik, Kucharczyk, Olszewski (73 Kitliński) – Myszogląd, Duda, Lebioda (55 Soszyński), Stelmach, Marut (75 Ziarko) – Myszogląd, Szuszkiewicz.

Sędziował Marcin Szrek (Kielce). Żółte kartki: Bracik – Kowalski. Widzów ok. 200.