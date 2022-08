Ruszają rozgrywki stalowowolskiej ligi okręgowej. Już w 1. kolejce dojdzie do spotkań pomiędzy drużynami, które mają zamiar powalczyć o najwyższe cele w sezonie 2022/23.

Na pewno kolejną próbę wywalczenia awansu do 4 ligi podejmie Stal Gorzyce, która ubiegły sezon zakończyła na drugim miejscu. Latem trenerem „biało-niebieskich” został wychowanek klubu, były piłkarz m.in. Tłoków, Stali Kraśnik, Siarki i Wisły Sandomierz, Daniel Beszczyński, który zastąpił na stanowisku trenera Michała Szymczaka (objął 3-ligowych Czarnych Połaniec). Jedenastka z Gorzyc podejmie na dzień dobry imienniczkę z Nowej Dęby, która latem wzmocniła skład i także powinna się liczyć w nadchodzących rozgrywkach ligowych. Ciekawie na pewno będzie także w Kłyżowie. San zmierzy się z Olimpią Pysznica.

Marek Kusiak zadebiutuje w meczu z „piwoszami”

Awansować chcą nie tylko Stale z Gorzyc i z Nowej Dęby, ale również ta trzecia – rezerwy „Stalówki”, które – zgodnie z zapowiedziami prezesa Stali PSA, Wiesława Siembidy – mają stanowić w końcu prawdziwą drużynę, a nie jak dotychczas piłkarski twór tworzony dzień przed kolejnym spotkaniem V ligi. Stal II podejmie Pogoń Leżajsk, a więc kolejną drużyną, która ma ambicję występowania wyżej niż w „okręgówce”. Przecież jeszcze nie tak dawano „piwosze” grali z powodzeniem w czwartej, a nawet trzeciej lidze. W Stali II w roli trenera zadebiutuje Marek Kusiak, który wrócił do macierzy po dekadzie nieobecności. Przez ostatnich 6 lat był trenerem Sokoła Kamień, który spadł z 4 ligi, ale działacze klubu zapowiadają, że tylko na… rok! W niedzielę Sokół podejmie Azalię Wola Zarczycka.

Sokół Kamień osłabiony i… wzmocniony

Po spadku odeszło z Sokoła Kamień kilku wartościowych piłkarzy: Michał Mistrzyk i Bartłomiej Gnatek (Sokół Nisko), Radosław Łeń (Głogovia), Paweł Dziedzic (Wisłok Wiśniowa), Przemysław Bednarz (Wisła Sandomierz), Tomasz Reichel (Korona Rzeszów), Szymon Cużytek (Łowisko), ale doszli nowi, którzy prezentują nie mniejsze umiejętności, jak chociażby: Grzegorz Łuczak, Krystian Błajda i Eryk Sarzyński. Ta trójka stanowiła przez lata o sile Unii Nowa Sarzyna i teraz powinna odgrywać podobna rolę w drużynie z Kamienia. W Sokole na następny sezon pozostał najlepszy strzelec drużyny w rundzie wiosennej w 4 lidze, Kacper Piechniak.

Spore zmiany w Unii Nowa Sarzyna

A co z Unią Nowa Sarzyna, z której odeszło trzech najlepszych graczy? Początkiem lipca odbyło się w klubie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego nie udzielono absolutorium zarządowi klubu, o co wnioskowała Komisja Rewizyjna. W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Grzegorza Węglarza, wybrano nowe władze Unii. Prezesem został Mariusz Michalec. Czyżby nowa miotła rozpoczęła zamiatanie od pozbywania się doświadczonych zawodników? Czy to dobry sposób na poprawę jakości gry drużyny? Przekonamy się już wkrótce. W 1. kolejce Unia jedzie do Zdziar, do których trafił Jerzy Gnidec – w ubiegłym sezonie zawodnik… Unii Nowa Sarzyna.

Beniaminkowie, zespoły z Wólki Tanewskiej, Zakrzowa i Jarocina zainaugurują sezon na swoich boiskach. Tanew podejmie Transdźwig, Junior rezerwy Siarki, a jedenastka z Jarocina ŁKS Łowisko.

1.kolejka, 6 sierpnia: Jarocin – Łowisko (11), Tanew – Transdźwig (17), Stal G. – Stal ND (17), Junior – Siarka II (17), 7 sierpnia: Zdziary – Unia (12), San – Olimpia (17), Sokół – Azalia (17), Stal II – Pogoń (17).