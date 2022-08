Rezerwy Cracovii będą pierwszym rywalem Stali Stalowa Wola w rozpoczynających się w najbliższy weekend rozgrywkach III ligi grupa IV.

Początek meczu o godzinie 13 na stadionie Cracovia Training Center w Rącznej pod Krakowem (25 km). Godzinę wcześniej rozpocznie się spotkanie Wieczystej Kraków z KSZO i właśnie na stadionie przy ul. Chałupnika 16 nastąpi ligowa inauguracja rozgrywek IV grupy III ligi.

Odeszli

Stal przystąpi do nowego sezonu mocno przemeblowana. Latem z 34-osobowej kadry odeszło 16 piłkarzy: Aleksander Drobot (Igloopol), Szymon Jopek (Puszcza), Łukasz Kacprzycki (Wisła Puławy), Michał Zięba (Hutnik), Kacper Pietrzyk (Broń), Adrian Skrzyniak (Lechia Tomaszów Maz.), Michał Biskup (Gwarek Tarnowskie Góry), Ivan Hladik (SKF Streda, Słowacja), Daniel Świderski, Oskar Wojtysiak, Kamil Radulj, Bartłomiej Kiełbasa, Bartosz Marchewka, Aurel Davidik, Szymon Klepacki (wszyscy szukają klubów). Wcześniej od nich, na początku czerwca opuścił Stalową Wolę Portugalczyk Barata, ponadto po zakończeniu sezonu rozwiązano kontrakty z zawodnikami wypożyczonymi do innych klubów, z Jakubem Cukrowskim i Krystianem Żelisko.

Zostali

Umowy ze Stalą przedłużyło 12 piłkarzy: Sławomir Duda, Szymon Grabarz, Mateusz Hudzik, Volodymyr Khorolskyi, Łukasz Konefał, Bartłomiej Olszewski, Bartosz Pioterczak, Mikołaj Smyłek, Przemysław Stelmach, Wiktor Stępniowski, Filip Szifer, Maciej Wojtak. Ponadto w kadrze zespołu pozostają na kolejny sezon młodzieżowcy: Filip Mucha, Mateusz Książek i Jakub Lebioda.

Dla Stelmacha sezon 2022/23 będzie dziewiątym z rzędu, w którym reprezentować będzie Stal. Debiutował w pierwszej drużynie 7 marca 2015 roku w wyjazdowym zwycięskim meczu II ligi w Katowicach, wygranym przez naszą drużynę Stal 5:1. Łącznie rozegrał w Stali do tej pory 194 mecze.

Przyszli

Budując nową Stal, zatrudniając nowych zawodników, trener Łukasz Surma postanowił oprzeć trzon zespołu na doświadczonych piłkarzach. Z obrońcą Jakubem Kowalskim (34 lata) opiekun Stali występował w jednej drużynie – w Ruchu Chorzów, a później był jego zawodnikiem, gdy ten prowadził Garbarnię. W ubiegłym sezonie Kowalski był kapitanem Podhala. Doświadczonego gracza pozyskała Stal także do ataku. Jest nim 31-letni Mariusz Szuszkiewicz, który przez ostatnie 10 lat reprezentował klub z Polkowic, będąc najlepszym strzelcem zespołu Górnika, kiedy zdobywał mistrzostwo III ligi (27 goli w 33 meczach). Z Polkowic, a także tej samej piłkarski agencji menadżerskiej co Szuszkiewicz, trafił do Stali 25-letni środkowy obrońca, Paweł Kucharczyk.

Kolejnym nowym graczem, który zamienił zachodnią ścianę Polski na wschodnią jest wychowanek Zagłębia Lubin, a w ubiegłym sezonie zawodnik Lechii Dzierżoniów – Łukasz Soszyński (pomocnik, 24 lata).

Po 3 latach wrócił do Stali Michał Kitliński (pomocnik, 27 lat) – ostatnio Hutnik, po 2 latach Bartłomiej Grasza (obrońca, 22 lata), który przez dwa sezony występował w Sokole Sieniawa oraz Patryk Marut (pomocnik 20 lat) – ostatnio Sokół Nisko.

Roczny kontrakt na grę w Stali podpisał 19-letni Arkadiusz Ziarko – wychowanek Legii, a ostatnio zawodnik Wisły Kraków, z którą przed rokiem wywalczył z wicemistrzostwo Polski juniorów starszych, a ostatnim nabytkiem, na zasadzie transferu definitywnego jest 24-letni Japończyk Kōsei Iwao. Rosły napastnik (187 cm wzrostu) został wykupiony z Wigier Suwałki. W poprzednim sezonie zdobył dla drugoligowca 5 bramek.

Faworyci

Jest tylko jeden. To Wieczysta Kraków – dziecko jednego z najbogatszych ludzi w Polsce, właściciela m.in. sieci aptek „Słoneczna”, Wojciecha Kwietnia.

Drużyna byłego selekcjonera polskiej reprezentacji Franciszka Smudy wygrała zdecydowanie rozgrywki zachodniej grupy małopolskiej IV, a następnie pokonała w dwumeczu o III ligę rezerwy Termaliki Bruk-Betu (3:0, 4:0). Za rok Wieczysta ma świętować awans do II ligi i chyba tylko cud może sprawić, by tak się nie stało…

W zespole krakowskiego beniaminka występują piłkarze, którzy mają za sobą grę w reprezentacjach narodowych i w klubach ekstraklasowych, I i II ligi. Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Thibault Moulin, Patrik Mišák, Maciej Jankowski, Adrian Frańczak, Błażej Augustyn, Michał Mak – tych piłkarzy kibice piłkarscy znają doskonale. W ostatnich dniach dołączył do drużyny ukraiński defensor Denys Favorow z Zorii Ługańsk.

Kto będzie deptał Wieczystej po piętach? Wydaje się, że na obecną chwilę mogą to zrobić tylko trzy kluby: Avia Świdnik, ŁKS Łagów i… Stal Stalowa Wola.

Jeżeli Wiślanie Jaśkowice mogli wygrać w lidze z Wieczystą, to dlaczego nasza „Stalówka” nie mogłaby zrobić tego samego?