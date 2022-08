Bartłomiej Zając zrezygnował z funkcji prezesa HSW. Informację potwierdza rzecznik prasowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej Jacek Matuszak.

– To jest jego własna decyzja. Jak powiedział „zakończył swoją misję w Hucie Stalowa Wola”. To jest jedyne stanowisko, które możemy podać. To jest jego autonomiczna decyzja, do której każdy ma prawa w dowolnym momencie – komentuje Jacek Matuszak.

Bartłomiej Zając funkcję prezesa HSW objął w 2018 roku. Zawodowo związany z Hutą Stalowa Wola był od 2007 roku. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konstruktor, kolejno wspinając się po jej szczeblach w pionie rozwoju HSW S.A. W 2015 roku został Dyrektorem Rozwoju HSW S.A.

Na chwilę obecną nie wiadomo kto pokieruje stalowowolskim zakładem zbrojeniowym. Kolejny prezes zostanie wybrany w drodze konkursu.

