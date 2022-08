Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Bibliotek Publiczna w Zaklikowie zapraszają na spotkanie autorskie z Sebastianem Kulisem – autorem bloga Roślinne Porady.

„Nazywam się Sebastian. Mam 28 lat i od ponad 10 lat siedzę w ogródku. Nie dosłownie oczywiście – czasem z niego wychodzę, by popracować. Razem z moim partnerem, Robertem Roplem – architektem krajobrazu – projektujemy ogrody i zajmujemy się wprowadzaniem do nich bioróżnorodności, życia. Natura i pomaganie jej, uzdrawianie gleby, sadzenie drzew – to najważniejsze dla nas aspekty ogrodnictwa. Jeżeli chcesz poczytać więcej o tym, co robimy, spójrz na linki poniżej” – czytamy na blogu autora książki „Roślinne porady. Ogród na cztery pory roku”.

Spotkanie ze specjalistą od zieleni odbędzie się 4 sierpnia o godzinie 17 za pośrednictwem Facebooka Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaklikowie.