W Janowieckim parku czekają na gości różne atrakcje. Łączy je jedna rzecz. Powodują wypieki na policzkach.

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Oprócz tulipanów, które kwitną mniej więcej do połowy maja, czarują tu piwonie, róże Kordesa, budleje, lawenda, hortensje czy fiołki. Rosną tu też rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

W gorące dni można orzeźwić się w strumykach, zrelaksować przy szumiących wodospadach. Z oddali kuszą drewniane mostki, punkty widokowe i plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z unikalnych atrakcji, które czekają na nich w baśniowych krainach.

Kiedy spaceruje się wśród pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Bez plastiku i prądu

Zapyta ktoś: jak to możliwe? Przecież te rzeczy są wszędzie? W Magicznych Ogrodach wszystkie unikalne atrakcje powstały z naturalnych materiałów i korzysta się z nich używając własnych mięśni albo siły tatusiów lub dziadków. Że niby to nic takiego ? Współpraca dzieci z rodzicami w baśniowym parku, budowanie więzi rodzinnych na pewno będzie trwalsze, bo będąc tam ma się więcej czasu dla siebie i ten kontakt jest uważniejszy. Do tego spora część rodziców budzi swoje wewnętrzne dziecko i korzysta z ogrodowych atrakcji jakby mieli po kilka lat!

Niezwykłym jest oglądanie dużych i małych zjeżdżających z kilkunastometrowej Krasnoludzkiej Wieży Prób. Na ich twarzach widać pomieszanie emocji – zdumienie, lęk ale na końcu zawsze pojawia się serdeczny uśmiech. Niedaleko, blisko Krasnoludzkiego Grodu można się nieźle pobujać w Smoczych Łodziach albo pokręcić w karuzelach. Tempo tych obrotów zależy od siły taty lub dziadka. Czasem bywa naprawdę zawrotne. Jeśli potrzebujemy nieco spokojniejszych wrażeń, to blisko Marchewkowego Pola czeka na chętnych Kwiatowa Dolinka, po której Bulwiaki wożą gości kolejką. To co tam zobaczą, można określić słowem: urocze. Oprócz mnóstwa kwiatów i baśniowych grzybów, można zobaczyć Bulwiora i Gąsienicę Helenkę. Pamiętajcie drodzy goście: wszystkie atrakcje macie w cenie biletu i możecie korzystać z nich we własnym tempie! Lepszy niedosyt niż przesyt.

Weekend z Billem

Na koniec mały przypominacz: Magiczne Ogrody czekają na Ciebie cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, od 10:00 do 19:00. Codziennie spotkasz tam Czarodzieja, Wróżki Smużki, Bulwiaki i Mordole! W weekend 6 i 7 sierpnia pojawi się tam niezrównany Bill Bombadill i jego show pełne humoru, kuglarstwa, pantomimy oraz akrobatyki. Magiczne Ogrody Janowiec – ciesz się chwilą…

www.magiczneogrody.com

www.facebook.com/magiczneogrodyjanowiec

www.instagram.com/magiczne_ogrody

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magiczne_Ogrody