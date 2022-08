Gmina Stalowa Wola przekazała kolejne środki na doposażenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Tym razem pieniądze spożytkowane zostaną na zakup mikroskopu operacyjnego ze stacją nawigacji z oprogramowaniem oraz stacją planowania na potrzeby nowo tworzonego pododdziału neurochirurgii.

– Szpital wymaga restrukturyzacji w różnych obszarach m.in. w obszarze dostępności do pewnych usług, albo dopełnienia kompleksowości usług, w obrębie na przykład oddziału neurologii z oddziałem udarowym. I stąd taka inicjatywa podjęta też przez środowisko lekarskie o rozszerzeniu zakresu naszej działalności o neurochirurgię, która się wpisuje również szeroko w strategię rozwoju miasta w obszarze zdrowia. Analizując tę strategię z lat poprzednich były wskazane jednostki chorobowe, na które szczególnie należy zwrócić uwagę podejmując takie działania profilaktyczne, które będą mogły rzeczywiście tę ochronę zdrowia na naszym terenie poprawić. Mówię tutaj o zniekształceniach kręgosłupa i skoliozach u dzieci i młodzieży ale również o dużych zmianach w obrębie układu kostno-stawowego u osób dorosłych – mówiła na ostatniej sesji Rady Miejksiej dyrektor szpitala Monika Pachacz-Świderska.

Zaznaczyła, że wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i potrzebom podjęto działania aby wybrać kadrę i stworzyć zaplecze na potrzeby tych świadczeń. Po rozmowie z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital otrzymał zgodę na rozpoczęcie działań zmierzających do uruchomienia pododdziału neurochirurgii.

– Jest to z kilku powodów ważna sprawa. Po pierwsze do tej pory wszystkie urazy w obrębie czaszki, krwiaki, były zaopatrywane na oddziale chirurgii i to robili nasi chirurdzy, wcześniej robili to też ortopedzi, natomiast w tej chwili w sposób jeszcze bardziej profesjonalny, będą mogli to wykonywać neurochirurdzy. Jeśli chodzi o kręgosłupy to my już informowaliśmy również opinię publiczną o tym, że takie operacje się u nas odbywają, oczywiście one się odbywają w pewnym zakresie, który jest dostępny w obszarze chirurgii urazowo-ortopedycznej, natomiast jeżeli byśmy chcieli tych pacjentów zaopatrywać szerzej, to już jest zakres neurochirurgii – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Szefowa lecznicy poinformowała również, że neurochirurdzy są już zatrudnieniu w szpitalu. Początkowo oddział miałby funkcjonować jako pododdział chirurgii, a następnie jako samodzielny oddział. We wcześniejszych komunikatach informowano, że łączny koszt zakupu potrzebnego sprzętu do około 2 mln zł.