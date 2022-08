Po raz pierwszy w historii Wólki Tanewskiej kibice piłkarscy miejscowej Tanwi będą oglądać swoją drużynę w rozgrywkach ligi okręgowej. Pierwszym rywalem beniaminka, mistrza klasy A grupa II w sezonie 20021/22 będzie Transdźwig Stale.

Tanew była bardzo bliska awansu już rok temu. Do końca rozgrywek biła się o pierwsze miejsce z Sanem Kłyżów. Przegrała tę walkę zaledwie dwoma „oczkami”. Do dzisiaj piłkarze z Wólki Tanewskiej wspominają zaległe spotkanie z Jarocinem na swoim boisku, zakończone zwycięstwem gości 5:4. Było to na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu. Gdyby trzy punkty zostały wtedy w domu, to Tanew już przed rokiem zagościłaby w „okręgówce”. W sezonie 2021/22 popularna „Tanewka” nie zaprzepaściła szansy. Od początku do końca nadawała ton rozgrywkom ligowym i na koniec sezonu mogła świętować upragniony awans.

Góreczny strzela jak na zawołanie!

Po zakończeniu sezonu 2020/21 pożegnał się z pracą w Tanwi trener Daniel Kijak, który został koordynatorem grup młodzieżowych w Stali Stalowa Wola PSA, a jego miejsce zajął 44-letni Grzegorz Lenart. Były piłkarz m.in. Stali, Orła Rudnik, Sokoła Nisko, Wisły Sandomierz, Olimpii Pysznica, Płomienia Trzydnik Duży zadebiutował… porażką w Pucharze Polski. Tanew przegrała w Stalowej Woli z Sanem 2:5. Trzy tygodnie później zrewanżowała się drużynie z Rozwadowa, wygrywając w lidze 6:3. Także trzy wcześniejsze spotkanie ligowe rozstrzygnęła na swoją korzyść i także trzy następne.

Na inaugurację rozgrywek pokonała w Krzeszowie Rotundę 2:1. Obie bramki, w tym zwycięską z rzutu karnego na początku drugiej połowy, zdobył Patryk Góreczny. Tydzień później bez punktów z Wólki Tanewskiej wracali do domu „franciszkanie” z Jelnej. Przegrali 2:5, a gole strzelali: Sebastian Pieróg 2, Patryk Góreczny 2 i Szymon Kuczera. Kolejne trzy punkty dopisała sobie Tanew po meczu wyjazdowym ze Staromieszczanką (4:0, bramki: Góreczny 2, Bajek, Skrzypek). Po tym meczu lider zanotował wspomniane już zwycięstwo z Sanem 6:3 (Góreczny 2, Szpojnarowicz 2, Kuczera, Wołoszyn), a następnie rozgromił w delegacji KS Łukową 7:3 (Pieróg 3, Bajek 2, Góreczny 2), w domu Sokoła Hucisko 5:1 (Góreczny 4, Daniel Kokoszka) i na wyjeździe KS Podwolinę 8:1 (Góreczny 4, Bajek, Wołoszyn, Skrzypek).

Po 7. kolejkach Tanew prowadziła w lidze z kompletem punktów (bramki: 30:11), a strzelający w każdej kolejce gole Patryk Góreczny przewodził w klasyfikacji najlepszych strzelców (18 bramek).

Pierwsza i jedyna porażka w rundzie jesiennej

3 października 2021 roku Tanew Wólka Tanewska podejmowała w 8. kolejce Advit Łętownia i po raz pierwszy schodziła z boiska z niczym. Nie zdobyła ani jednego punktu, nie strzeliła gola, przegrała 0:1, tracąc bramkę kilka minut przed końcem regulaminowego czasu gry.

Niedobrze zaczęło się dziać dla ekipy trenera Lenarta w następnym meczu, w wyjazdowych derbach z Retmanem Ulanów. Gospodarze objęli prowadzenie już w 2. minucie i utrzymali je niemal do końca pierwszej połowy. Tuż przed przerwą do remisu doprowadził Patryk Góreczny. Gospodarza zaspali także na początku drugiej połowy. Tanew bardzo szybko, w kilka minut, zdobyła dwie kolejne bramki (Sebastian Bajek, Sebastian Pieróg) i od tego momentu mogła spokojnie kontrolować grę do gwizdka kończącego mecz. Tydzień później piłkarze z Wólki Tanewskiej ponownie rozgrywali ligowy mecz na obcym terenie i ponownie wracali do domu z tarczą. Podlesianka nie miała nic do powiedzenia, przegrała 1:5 (Pieróg 2, Bajek, Góreczny, K.Kokoszka).

Kolejnym rywalem był depczący po piętach Tanwi KS Jarocin. Do przerwy padła tylko jedna bramka. W 27. minucie „samobója” zaliczył grający prezes Tanwi, Kamil Kokoszka. Druga połowa należała już do gospodarzy. Dwie minuty po wznowieniu gry wyrównał Pieróg, a w 69. minucie zwycięskiego gola zdobył głową Bajek.

Po tym meczu Tanew umocniła się na pozycji lidera, ale nie tylko z tego powodu było to ważne zwycięstwo.

– W tym sezonie przełamujemy bariery – powiedział wtedy Kamil Kokoszka – To nasze pierwsze ligowe zwycięstwo z drużyną z Jarocina, a wcześniej po raz pierwszy zdobyliśmy stadion w Ulanowie od czasu reaktywacji naszego klubu, a więc od 2008 roku.

Tanew zakończyła jesień wygraną w Sójkowej z Czarnymi 4:1 (Góreczny 4) i domowym zwycięstwem ze Spartą Jeżowe 2:0 (Góreczny, Pieróg). Po 13. kolejkach znajdowała się na czele tabeli – 36 pkt (12 zwycięstw, 1 porażka, br.: 33:16).

Pierwszy szampan wystrzelił w Jarocinie

Rundę rewanżową rozpoczęli piłkarze lidera na swoim obiekcie. Na inaugurację pokonali Rotundę 5:3 (Pieróg, 2, Góreczny 2, Bajek), a kilka dni później nie dali żadnych szans Staromieszczance, wygrywając 5:0 (Pieróg 3, Wołoszyn, Góreczny). Nie zatrzymał Tanwi także San. Podopieczni trenera Grzegorza Lenarta wygrali w Stalowej Woli 3:1 (Góreczny, Bajk i „samobój”). Również drużyny z Łukowej i Hucisk nie były w stanie przeciwstawić się liderowi. Pierwsza przegrała w Wólce Tanewskiej 0:2 (Pieróg, Góreczny), a druga na swoim boisku 1:2 (Bajek 2).

W 15. kolejce Tanew pojechała do Jelnej i zaliczyła drugą „wpadkę” w sezonie, bo nie można było inaczej nazwać porażki z dużo niżej notowanym rywalem. Pierwsza połowa zakończyła się bez goli. Na początku drugiej Francesco objął prowadzenie. Wynik otworzył Kamil Krzemiński. W 64. minucie wyrównał Łach, ale minutę później drugiego gola strzelił Krzemiński i sensacja stała się faktem. Tanew wracała z Jelnej bez punktów.

W sześciu następnych meczach z udziałem zespołu z Wólki Tanewskiej niespodzianek nie było. Tanew pokonała najpierw Podwolinę 6:1 (Pieróg 2, Bajek 2, Wołoszyn, Małek), później zrewanżowała się Advitowi za porażkę jesienną, wygrywając na jego boisku 3:2 (Pieróg, Wołoszyn, Góreczny), następnie dopisała trzy punkty po meczach z Retmanem (dom) 2:1 (Wołoszyn, Wójcik), Podlesianką 5:3 (Pieróg 3, Bajek 2) i Jarocinem (wyjazd) 3:1 (Bajek 2, Pieróg, Dul). Tą wygraną Tanew Wólka Tanewska zapewniła sobie mistrzostwo i historyczny awans do „okręgówki”.

Lał się szampan w Jarocinie i tydzień później w Wólce Tanewskiej, przed swoją publicznością po meczu z Czarnymi Sójkowa (3:2, D.Kokoszka, Kuczera, Maziarz). Na zakończenie sezonu pojechała Tanew do Jeżowego. Przegrała 0:2, ale ten wynik nie miał już żadnego znaczenia na końcowy układ ligowej tabeli.

W rundzie wiosennej Tanew wywalczyła 33 punkty (11 zwycięstw, 2 porażki, br. 40:19).

Wyzwanie, przygoda i radość grania w piłkę

Tanew wygrała rozgrywki klasy A w cuglach. Wystarczy rzucić okiem na statystyki drużyny: 26 meczów – 69 punktów, 23 zwycięstwa – 3 porażki, 93 goli strzelonych – 35 straconych. Najlepsi strzelcy zespołu: Patryk Góreczny – 31 i Sebastian Pieróg – 23. Najwięcej minut zagrali: Pieróg – 2215, Damian Kokoszka – 2199, Damian Pałka – 2140, Sebastian Bajek – 2063.

Do sezonu 2022/23 Tanew przystąpi niemalże w tym samym składzie, który wywalczył awans. Na stanowisku trenera nadal pozostaje Grzegorz Lenart. Żaden z zawodników nie opuścił drużyny w letnim okienku transferowym. Do zespołu dołączył doświadczony bramkarz, 29-letni Dawid Wołoszyn, który ma w swoim CV blisko 30 występów w II-ligowej Stali Stalowa Wola. Do końca sierpnia mają pojawić się inni nowi piłkarze.

– Szansę gry w klasie okręgowej traktujemy jako wielkie wyzwanie i ciekawą przygodę. Chcemy po prostu, jak dotychczas, cieszyć się piłką – mówi Kamil Kokoszka, prezes Tanwi, która zainauguruje sezon w sobotę (6 sierpnia, godz. 17) goszcząc na własnym obiekcie Transdźwig Stale.

Jakim wynikiem zakończy się pierwszy historyczny mecz „Tanewki” w lidze okręgowej? Tego nie wiemy, natomiast wiemy, że tego dnia na pewno nie zawiodą słynący z żywiołowego dopingu kibice „zielonych”. Będzie się działo na stadionie w Wólce Tanewskiej, będzie…!

Sezon 2021/22. KP Tanew Wólka Tanewska – mistrz klasy A grupa II:

Zarząd klubu: prezes Kamil Kokoszka, wiceprezes Sebastian Pieróg, członkowie: Mateusz Igras, Dawid Szempruch, Łukasz Pacyna, kierownik zespołu Marcin Martyna, trener Grzegorz Lenart, gospodarze obiektu: Bronisław Kudyba, Tomasz Rychlak.

Kadra

Bramkarze: Damian Pałka, Marcin Madej, Mateusz Igras.

Obrońcy: Damian Wójcik, Kamil Kokoszka, Franciszek Dul, Roland Ciosmak, Mateusz Pacyna, Bartosz Maziarz, Łukasz Szpojnarowicz, Krystian Małek, Rafał Wołoszyn.

Pomocnicy: Szymon Kuczera, Tymoteusz Łach, Damian Kokoszka, Sebastian Bajek, Krzysztof Wołoszyn, Witold Kuczera, Sebastian Chmielowiec, Jakub Bednarz, Filip Martyna, Michał Skrzypek.

Napastnicy: Patryk Góreczny, Sebastian Pieróg.

Sponsorzy klubu: Przemysław Kasprowicz – P-S Pakmar, radny Karol Wołoszyn, Gmina i Miasto Ulanów, Marek Cichoń – Kelvin, Marcin Martyna – Martens, Rafał Mucha – Raf-Kom, sieć sklepów wielobranżowych Palwex, Andrzej i Sebastian Rzekięć.