1 sierpnia 1944 roku, o godz. 17 określonej kryptonimem „W”, wybuchło Powstanie Warszawskie. Było to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach naszej historii. W 78. rocznicę tamtych wydarzeń mieszkańcy Stalowej Woli zebrali się na placu Piłsudskiego by oddać hołd bohaterom sierpniowego zrywu. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości ulicami miasta ruszył XI rowerowy Rajd Honoru.

Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17, tzw. godzinie „W”. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

W poniedziałek po raz dziesiąty ulicami Stalowej Woli przejechał rowerowy Rajd Honoru. W ten sposób mieszkańcy hutniczego grodu oddali cześć bohaterom sierpniowego zrywu narodowego. O godzinie 17.00 w mieście zawyły syreny, jako pamiątka Godziny „W”. Wcześniej nastąpiło krótkie przybliżenie historii Powstania Warszawskiego. Był też apel pamięci i salwa honorowa. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości ulicami miasta wyruszył barwny peleton rowerowy.

Tegoroczna trasa biegła następującymi ulicami: START– ul. 1 Sierpnia – MDK, ul. Kilińskiego, ul. Niezłomnych, ul. Ofiar Katynia, ul. Mickiewicza, ul. Żwirki i Wigury, ul. Poniatowskiego, ul. Chopina, al. Jana Pawła II, ul. Popiełuszki, ul. 1 Sierpnia/MDK – META.