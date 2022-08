Trwają prace przy budowie kompleksu sportowego z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Szkół w Bojanowie. Zadanie pochłonie blisko milion złotych. Przewidywany termin oddania kompleksu sportowego do użytkowania to druga połowa sierpnia br.

Gmina Bojanów przetarg na realizację tego zadania ogłaszała trzy razy. Dopiero za trzecim podejściem udało się rozstrzygnąć postępowanie i wyłonić wykonawcę.

W ramach zadania powstaje boisko do piłki plażowej wykonane z nawierzchni piaszczystej o wymiarach 18,00 x 10,00 m wraz z niezbędnym wyposażeniem, bieżnia prosta 6 torowa o długości 100 m plus strefa startu 3 m plus wybieg 17 m, skocznia do skoków w dal, rzutnia do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutu oszczepem.

Zadanie swoim zakresem obejmuje także montaż zestawu zabawowego, dwóch bujaków, huśtawki podwójnej i trampoliny ziemnej. Będzie też wyposażenie lekkoatletyczne, chodnik z kostki brukowej wraz z elementami małej architektury tj.: ławki, stojaki na rowery, kosze parkowe betonowe, tablica informacyjna.

W planach jest również wykonanie nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew na terenie objętym przedmiotem inwestycji.

– Roboty budowlane w ramach tego zadania rozpoczęły się w maju br. i przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a termin przewidywany termin oddania kompleksu sportowego do użytkowania to druga połowa sierpnia br.- czytamy na stronie gminy.