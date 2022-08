Na tę inwestycję mieszkańcy powiatu niżańskiego czekali wiele lat. W końcu, na odcinku drogi Bukowina – Ryczki mogą jeździć po… asfalcie. Ten remont był częścią dużej, drogowej inwestycji, która połączyła trzy gminy.

– Jest to droga, która do tej pory miała nawierzchnię piaszczystą, a w części nawierzchnię wykonaną z płyt. Teraz położony jest piękny asfalt i na pewno to połączenie z gminą Harasiuki, czy odwrotnie gminy Harasiuki z gminą Ulanów po pierwsze będzie skrótem, ale też będzie drogą na potrzeby i rekreacji i turystyki rowerowej, ale również będzie dawać możliwość poznawania miejsc pamięci, jak chociażby granica dwóch zaborów – mówił Robert Bednarz, starosta niżański.

Realizacja tego zadania była drugim etapem większej inwestycji o nazwie: „Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska”.

Wyremontowany odcinek Bukowina – Ryczki, który 1 sierpnia został oficjalnie oddany do użytku, ma długość 2,8 km. Koszt całkowity robót budowlanych wyniósł 2 mln 861 tys. 772 złotych, z czego 1 mln 717 tys. to dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całość zadania natomiast objęła przebudowę łącznie ponad 9 kilometrów dróg za blisko 8 milionów złotych, przy dofinansowaniu w kwocie 4,7 mln złotych.

– Gratuluję panie starosto tych inwestycji. Pan bardzo mocno walczył o to, żeby były przeprowadzane. Robił pan co mógł, żeby pozyskać środki finansowe. 60 proc. wartości tych zadań to środki z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe 40 proc. to montaż samorządowy, środki z powiatu, miasta i gminy Ulanów, z gminy Harasiuki i gminy Krzeszów. Za to panie burmistrzu i panowie wójtowie serdecznie dziękuję, bo takie samorządy, które ze sobą współpracują mogą zrealizować zdecydowanie więcej niż w pojedynkę – gratulował inwestycji wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który zapowiedział, że będzie więcej pieniędzy na takie, ważne dla lokalnych społeczności zadania. – Już we wrześniu podobnie, jak w innych województwach, ogłoszone będą kolejne nabory. Tym razem na zadania remontowe i na bezpieczną infrastrukturę drogową, czyli chodniki ciągi pieszo – rowerowe, bezpieczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych – dodał Weber.

Z remontu tego odcinka drogi najbardziej jednak cieszą się jej użytkownicy, czyli mieszkańcy okolicznych wsi.

– Tutaj trudno się jeździło rowerem, trudno samochodem, a przez te piaski to już całkiem nie dało się przejechać. A teraz mamy fajną równą drogę, nie zakopujemy się w piaskach. To też jest duży skrót. Jadąc tą nową drogą z Bukowiny do Huciska mamy 6 kilometrów, a jadąc przez Kamionki i Bieliny jest tych kilometrów 12 – mówił Janusz Koń, mieszkaniec Bukowiny.

