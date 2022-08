29 lipca Rada Miasta Stalowej Woli podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Radni podjęli uchwałę jak zawsze po kilkugodzinnej, burzliwej dyskusji.

W swoim wystąpieniu Nadbereżny zaznaczył, że rok 2021 był dla Stalowej Woli pod względem inwestycyjnym bardzo udany. Oddano do użytku obwodnicę wraz z łącznikiem do ulicy Energetyków, zmodernizowano wiele dróg, rozpoczęto budowę łącznika do ulicy Przemysłowej, budowę żłobka integracyjnego czy otwartego w tym roku Parku Zimnej Wody. Za największe osiągnięcie jednak prezydent uznaje tworzenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park.

Po wystąpieniu prezydenta rozpoczęła się długa i burzliwa dyskusja, którą rozpoczął radny Damian Marczak (Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe). Punkt po punkcie skomentował przedsięwzięcia, które jego zdaniem były trafione, jednak wobec innych nie zabrakło dużego „ale”.

Radny zakwestionował między innymi organizację hucznego, pierwszego jubileuszu Stalowowolskiej Inicjatywy Mieszkaniowej. Nie szczędził słów krytyki jeśli chodzi o spadek przychodów z tytułu gospodarki komunalnej, czy zwiększenia zadłużenia miasta. Cześć swojego podsumowania poświęcił również podkreśleniu złych wyników finansowych i sportowych Piłkarskiej Spółki Akcyjnej, z czym prezydent się zgodził mówiąc, że bez wątpienia nie ma tutaj sukcesu i nigdy nie miał problemu, żeby publicznie o tym powiedzieć.

Radna Renata Butryn (SPS) poddała pod wątpliwość racjonalne wydawanie miejskich pieniędzy. Mówiła między innymi o kanalizacji, sadzeniu drzew na Błoniach Nadsańskich, koszeniu traw przez firmę zewnętrzną czy korzyściach utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Wytknęła również, że przy powstawaniu Centrum Aktywności Seniora poniesiono milionowe nakłady na lokal, który nie należy do miasta, nie starając się go wykupić, i nie podejmując też próby obniżenia czynszu.

Głos w dyskusji zabrali również radni, którzy przedstawiali problemy z jakimi zmaga się Stalowa Wola i jej mieszkańcy, nie uderzając przy tym bezpośrednio w osobę prezydenta.

Na przykład Jerzy Augustyn (SPS) zwracał uwagę na wyludnianie się miasta mimo inwestycji, które miały ten negatywny trend wyhamować. Radny stwierdził również, że miniony rok 2021 można uznać za dobry, ale niepokojące jest rosnące zadłużenie miasta.

– W roku 2021 wyemitowaliśmy obligacje na 44 miliony z czego 16 zostało przeznaczonych na pokrycie kredytów. Niestety 28 zasiliło zadłużenie naszego miasta, które na koniec roku 2021 wynosi 224 mln 759 tys. złotych i wzrosło w porównaniu do 2020 roku 14,23 procent – mówił Augustyn.

Z kolei radny Piotr Rut (PiS) wyraził nadzieję, że budowa nowych osiedli mieszkaniowych spowoduje napływ nowych mieszkańców, którzy zechcą podjąć pracę w nowych zakładach pracy.

Finalnie radni 15 głosami „za”, 4 „przeciw” i przy dwóch wstrzymujących się udzielili prezydentowi Nadbereżnemu wotum zaufania. Zaś 16 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i jednym wstrzymującym się udzielili mu absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Czytaj również: