Do 2 sierpnia mieszkańcy Stalowej Woli mogą jeszcze testować nowoczesny, w pełni elektryczny autobus firmy MAN, który w przeciągu 12 miesięcy zasili flotę komunikacji publicznej.

– W roku 2021 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do zakupu 5 nowoczesnych, elektrycznych autobusów. Wartość całego zadania to ponad 16,3 mln zł, dofinansowanie to 10,6 mln zł, wkład własny – 2,6 mln zł, a VAT, który będzie odliczony, to 3,5 mln zł. Warto zobaczyć jaki nowy standard będzie obowiązywał już w przeciągu najbliższych 12 miesięcy. Jest to autobus najwyższej klasy i pod względem technicznym, i pod względem osiągów elektrycznych, ale również pięknego wzornictwa, które na ulicach Stalowej Woli będzie tworzyć wizerunek miasta nowoczesnego, zmieniającego się – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Autobus firmy MAN ma 12 metrów długości i zabierze około 80 osób na swój pokład. Ma 30 miejsc siedzących, w tym 12 bezpośrednio dostępnych z niskiej podłogi oraz jedno miejsce na wózek inwalidzki. Zakładany przebieg dzienny, na jednym ładowaniu, to ok. 300 kilometrów. Sprzęt, jak przystało na XXI wiek posiada wysoki standard: biletomaty, monitoring, bezgotówkowy system płatności czy klimatyzację. Poza tym ma dużo powierzchni bocznych wykończonych szkłem, co daje efekt lekkości i nowoczesnego designu.

Miasto Stalowa Wola wzbogaci się o 5 takich autobusów. Podpisano już umowę na dostarczenie trzech sztuk w ciągu 12 miesięcy i kolejnych dwóch w ciągu 15 miesięcy. Koszt jednego autobusu to kwota ok. 2,5 miliona zł. Miasto uzyskało dofinansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

