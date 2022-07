Jak już informowaliśmy, do zbilansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 zabrakło w Stalowej Woli blisko 8,5 mln zł – o tyle niższe były wpływy z opłat pobranych od mieszkańców, od kosztów całego systemu. A ile i jakich odpadów wyprodukowało nasze miasto w ubiegłym roku? Jak zorganizowany jest system selektywnej zbiórki?

Jak wynika z danych przedstawionych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stalowej Woli, w 2021 r. Stalowa Wola wytworzyła 13 tys. 408 ton odpadów zmieszanych (w 2020 r. było to nieco mniej, bo 13 tys. 100 ton).

Strumień odpadów pod lupą

Bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, zebrano w ubiegłym roku 2075 ton. Tutaj największą pozycję stanowiły odpady zielone i kuchenne – 805,5 tony.

W 2021 r. łączna masa zebranych odpadów komunalnych w obu Rupieciarniach wyniosła 3671 ton. W punktach tych zbieranych jest około 40 kodów odpadów (m.in. poprzemysłowe, niebezpieczne, chemia, tekstylia, sprzęt RTV, itd.).

To dane ze zbiórki, które dla miasta realizuje MZK. Ale są też inne podmioty zbierające odpady komunalne. Wynika z nich, że łączna masa zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (skupy) – wyniosła 20882 tony.

Tuż nad unijną kreską

Zapytaliśmy też o to, czy Stalowa Wola spełniała w 2021 r. unijny, procentowy wymóg wielkości odpadów komunalnych kierowanych do recyklingu? Ile on wynosił i jakie są jego wartości w kolejnych latach? Otrzymaliśmy taką odpowiedź:

– Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 wynosi co najmniej 20 proc. wagowo. Za rok 2021 Gmina Stalowa Wola osiągnęła wymagany przepisami poziom recyklingu i wynosi on 20,38 proc.

Pojemniki, worki i dzwony

A jak konkretnie zorganizowany jest system selektywnej zbiórki w Stalowej Woli? Ile pergol znajduje się na terenie miasta? Ile firm oraz instytucji ma podpisane umowy na wywóz odpadów? Ile mamy domków jednorodzinnych (czy one też podpisują umowy)?

– Na terenie miasta Stalowa Wola znajduje się 214 pergoli śmietnikowych. Firmy oraz instytucje nie podpisują umowy na wywóz odpadów, składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Domków jednorodzinnych jest ok. 3100, właściciele składają deklaracje o wysokości opłaty za odpady komunalne – odpowiedział nam Wydział Ochrony Środowiska.

Poinformował również, iż w mieście jest 1349 pojemników do selektywnej zbiórki, w tym 839 dzwonów. Pojemników na odpady BIO jest 2164 sztuk. Mieszkańcy domków otrzymują natomiast worki na szkło, papier, plastik.

Będą kontrole segregacji

Zapytaliśmy także, czy miasto planuje jakieś zmiany w systemie gospodarki odpadami, np. w selektywnej zbiórce?

– Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny – art. 5 poz. 1 pkt 3 u.u.c.p.g. Od stycznia 2020 roku mieszkańcy Stalowej Woli zobligowani są do zbierania odpadów w sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr XVIII2012019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 r. ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszkałych w wysokości 26,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku niewypełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – odpowiedział Wydział Ochrony Środowiska.

Dodała również, iż miasto zamierza zintensyfikować kontrole terenowe, w celu weryfikacji poprawności danych złożonych w deklaracjach oraz obowiązku przestrzegania prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Zamierza również wprowadzić zmianę stawek dotyczącą nieruchomości niezamieszkałych.

MZK rozlicza się z tonażu

– Jako Miejski Zakład Komunalny, co miesiąc rozliczamy się z miastem za rzeczywisty tonaż odpadów, który odebraliśmy i przetworzyliśmy. Mieszkańcy wcześniej uiszczają do miasta opłaty, niezależnie od tego, ile kto wyprodukuje śmieci. Na bramie zakładu następuje weryfikacje: ile to w sumie jest ton, i jakich odpadów – mówi „Sztafecie” Radosław Sagatowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli.

Z bilansu, jakie przedstawił nam MZK wynika, iż od 2018 r. poniesione przez niego koszty w gospodarce odpadami wyniosły ok. 52,5 mln zł (brutto).

