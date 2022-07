W najbliższej kolejce Ekstraklasy nie zabraknie spotkań, w których jedna z drużyn jest zdecydowanym faworytem. Właśnie taki scenariusz rywalizacji zapowiadają analitycy zakładów bukmacherskich w starciu Stali Mielec z Rakowem Częstochowa. Zapraszam na zapowiedź tego meczu, a także opis nowej promocji Super 11, gdzie możesz wygrać wylot na MŚ w Katarze!

Raków Częstochowa

Podopieczni Marka Papszuna po zwycięstwie w pierwszej kolejce z Wartą Poznań mają na koncie 3 wywalczone punkty. Raków w ramach ostatniej serii gier nie rozgrywał swojego spotkania ze względu na udział w europejskich pucharach. Częstochowianie przełożyli swoje spotkanie, jednak prawdę mówiąc, prawdopodobnie tego żałują, ponieważ już w pierwszej rywalizacji z Astaną rozstrzygnęli losy tego dwumeczu.

Raków na starcie tego sezonu był jednym z głównych kandydatów do wywalczenia mistrzowskiego tytułu, a przynajmniej takie wnioski można było wysnuć na podstawie oferty przygotowanej w kursach długoterminowych. Większe szanse na mistrzostwo ma tylko drużyna Lecha Poznań, czyli obrońca tytułu z poprzedniej kampanii. Widać jednak, że Krzyżowcy z sezonu na sezon notują spory progres, nawet jeśli nie widać tego po miejscach tabeli. Raków przecież 2 razy z rzędu zakończył rozgrywki na pozycji wicemistrza i triumfował w rozgrywkach Pucharu Polski.

Częstochowianie mają ze sobą bardzo daleki wylot do Kazachstanu, co może mieć wpływ na losy tego meczu. W pełni zgadzam się jednak z tym, co przygotowali analitycy zakładów bukmacherskich w rynkach głównych na to spotkanie. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy byłby tutaj ogromną niespodzianką.

Statystyki – Raków Częstochowa:

Podopieczni Marka Papszuna nie stracili gola w 3 rozegranych meczach.

Raków Częstochowa wygrał swój pierwszy mecz z Wartą Poznań.

W 3 ostatnich meczach z udziałem tego zespołu nie było wyniku btts.

Raków Częstochowa pokonał tego przeciwnika w 5 ostatnich meczach bezpośrednich.

Częstochowianie wygrali 3 ostatnie mecze domowe ze Stalą Mielec.

Stal Mielec

O ile Raków Częstochowa przed rozpoczęciem tego sezonu był jednym z głównych kandydatów do walki o mistrzostwo Polski, o tyle ekipa Stali Mielec była skazywana na spadek. Analitycy z pewnością wzięli pod uwagę fakt, z jaką z trudną sytuacją musi mierzyć się Adam Majewski w obecnej kampanii. Wystarczy wspomnieć, że letnie okienko transferowe w wykonaniu tego zespołu to spory rollercoaster. Tak dużej wymiany składu nie widziałem już od kilku lat, dlatego też nic dziwnego, że eksperci podważają jakość tej drużyny.

Stal Mielec w pierwszej kolejce sprawiła największą niespodziankę w obecnej kampanii. Piłkarze tego zespołu wygrali na wyjeździe z Lechem Poznań i wywalczyli cenny komplet punktów, który może okazać się kluczowy dla losów tego sezonu. Całkiem niezłe spotkanie ta drużyna zanotowała również w ramach kolejnego meczu z Radomiakiem Radom. Tutaj analitycy zakładów bukmacherskich minimalnie faworyzowali gospodarzy, jednak ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem. Trzeba jednak przyznać, że dla Stali Mielec nie jest to najgorszy rezultat, ponieważ mają na koncie 4 wywalczone punkty po 2 rozegranych meczach. Tym razem jednak podopieczni Adama Majewskiego postarają się przełamać niekorzystną serię 5 kolejnych porażek z Rakowem Częstochowa.

Statystyki – Stal Mielec:

Stal Mielec po raz ostatni wywalczyła przynajmniej jeden punkt w wyjazdowej rywalizacji z Rakowem w 2018 roku.

Stal przegrała 3 ostatnie delegacje z tym przeciwnikiem.

Ekipa z Mielca wygrała swój pierwszy mecz wyjazdowy w tym sezonie.

Stal jest niepokonana od początku obecnej kampanii.

Stal Mielec w obu rozegranych meczach strzeliła przynajmniej jednego gola.

Super 11 bonus i typy!

Bukmacher Superbet w ostatnim czasie uruchomił nową kampanię promocyjną. Super 11 bonus to znakomita informacja dla graczy, którzy marzą o wylocie do Kataru na Mistrzostwa Świata . Superbet wynagrodzi 11 graczy, którzy zostaną wyłonieni z dwóch klasyfikacji. Pierwsza z nich to Super Punkty, gdzie bonus bukmacherski Super 11, jakim jest wylot do Kataru wygra 8 osób, a druga Super Kursy, tutaj zwyciężą trzy kolejne osoby. Kupony, które będą się zaliczać do promocji można również stawiać na Ekstraklasie, dlatego teraz przejdziemy do analizy tego meczu.

Raków Częstochowa jest największym faworytem w najbliższej kolejce Ekstraklasy. Trzeba jednak pamiętać, że piłkarze Stali Mielec są autorem największej niespodzianki w obecnej kampanii, ponieważ udało im się zwyciężyć na obiekcie Lecha Poznań w ramach pierwszej kolejki. Drużyna, która przez zakłady bukmacherskie była skazywana na pożarcie, jest obecnie niepokonana i może się pochwalić dorobkiem 4 punktów. Raków Częstochowa wcale nie musi mieć tutaj tak łatwego zadania, jak wskazują na to proponowane kursy. Podopieczni Marka Papszuna już w pierwszym meczu domowym mieli sporo problemów, aby pokonać Wartę Poznań. Ostatecznie udało im się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, jednak nie mam wątpliwości, że nie było to ich najlepsze spotkanie.

Ciekawostką statystyczną jest fakt, że Raków Częstochowa na ten moment w 3 rozegranych meczach nie stracił nawet jednego gola. Prawdę mówiąc, bliżej mi do obstawienia takiej propozycji aniżeli zwycięstwo tego zespołu. Krzyżowcy do tej pory znakomicie spisywali się w aspekcie gry defensywnej, ale czynnikiem, który bez wątpienia trzeba wziąć pod uwagę jest fakt, że w miniony czwartek rywalizowali w ramach eliminacji Ligi Konferencji i mają za sobą daleką podróż do Kazachstanu.

W poprzedniej kampanii te drużyny spotkały się dwukrotnie i w obu przypadkach lepsza okazała się ekipa z Częstochowy. Patrząc na statystyki meczów bezpośrednich pomiędzy tymi klubami, mogą się nawet pokusić o stwierdzenie, że Krzyżowcy mają patent na swojego najbliższego przeciwnika. Raków ma na swoim koncie 5 kolejnych zwycięstw z tym rywalem, a w 3 z nich zachował czyste konto. Ciekawą propozycją z oferty zakładów specjalnych może więc być typ na wygraną gospodarzy i czyste konto. Raków zaliczył taki rezultat w 3 poprzednich meczach o stawkę w tym sezonie.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na Twitterze – @Mati_N95