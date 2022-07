31-latek mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie, wsiadł za kierownicę skody i w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 30 km/h. Niżańscy policjanci przerwali kierowcy zbyt szybką jazdę, zatrzymując go do kontroli drogowej w miejscowości Rudnik nad Sanem.



27 lipca, w trakcie służby w miejscowości Rudnik nad Sanem, przy użyciu laserowego miernika prędkości policjanci kontrolowali kierowców niestosujących się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Po godzinie 17, zatrzymali do kontroli kierowcę osobowej skody, który w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, poruszał się z prędkością 81 km/h. Jak się okazało, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nie było jedynym przewinieniem kierowcy. W trakcie rozmowy z 31-letnim mieszkańcem powiatu biłgorajskiego, funkcjonariusze wyczuli od niego alkohol.

Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Oprócz utraty prawa jazdy, wysokiego mandatu oraz punktów karnych, 31-letni kierowca wkrótce odpowie przed sądem za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny oraz zakaz kierowania pojazdami.

