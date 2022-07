1 sierpnia o godzinie 17 na terenie powiatu niżańskiego zostaną włączone syreny alarmowe, by oddać hołd uczestnikom oraz cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego, w związku z przypadającą w tym roku 78. rocznicą godziny „W”, która dała początek temu jednemu z najważniejszych i zarazem tragicznych wydarzeń w historii Polski.

Godzina „W” to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Jak podają źródła historyczne, początkowo powstanie miało rozpocząć się w godzinach porannych. Ostatecznie dowództwo uznało, że najlepiej będzie rozpocząć walki o godzinie 17, gdy na ulicach będzie więcej ludzi. To miało pozwolić żołnierzom wtopić się w tłum, by nie wzbudzać podejrzeń. „W” miało oznaczać „wybuch” lub „wystąpienie”.

Każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17, czyli w godzinę „W” w całej Polsce wyją syreny.