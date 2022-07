22 lipca Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie uczczenia Marii Mireckiej – Loryś. Za przyjęciem uchwały głosowało 437 posłów. – Śmierć Marii Mireckiej-Loryś, niezwykłej bohaterki niepodległej Polski, jest wydarzeniem o charakterze symbolicznym. W jej osobie żegnamy jednego z ostatnich przedstawicieli pokolenia Kolumbów – czytamy w przyjętej przez Sejm uchwale.

Podczas trwającego obecnie 59. Posiedzenia Sejmu RP posłowie wspominali zmarłą w 29 maja bohaterkę Marię Mirecką – Loryś. W czwartek, 21 lipca, późnym wieczorem parlamentarzyści wysłuchali sprawozdania Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia niezłomnej bohaterki niepodległego państwa polskiego. Wnioskodawcami projektu uchwały byli posłowie z Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień później głosowano nad uchwałą. Za uczczeniem Mireckiej – Loryś głosowało 437 posłów, 4 wstrzymało się od głosu, a 1 zagłosował przeciw (poseł Tomasz Aniśko z KO).

Jak podkreślano w uchwale, zmarła 29 maja 2022 roku Maria Mirecka-Loryś była ostatnim żyjącym dowódcą ogólnopolskiej organizacji wojskowej okresu II wojny światowej. W czasie II wojny światowej, podobnie jak siedmioro rodzeństwa, była zaangażowana w narodową konspirację wojskową. Zajmowała stanowiska komendantki Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet oraz kierowniczki sekcji kobiecej Zarządu Okręgu Rzeszowskiego Stronnictwa Narodowego. Po scaleniu z Armią Krajową awansowana do stopnia kapitana, pełniła obowiązki komendantki głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Aresztowana w Nisku przez władze komunistyczne, została objęta amnestią i zwolniona 1 września 1945 r. W obawie przed dalszymi represjami wyjechała z kraju. We Włoszech dołączyła do Armii Andersa, gdzie poznała swojego późniejszego męża, oficera Henryka Lorysia. W 1952 r. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. W Chicago była aktywną działaczką organizacji polonijnych. Była inicjatorką wielu akcji pomocy Polakom na Wschodzie, na terenach II Rzeczypospolitej. Od lat 70. nielegalnie przemycała na terytorium ZSRR materiały religijne oraz wsparcie materialne dla żyjących tam Polaków.

– Śmierć Marii Mireckiej-Loryś, niezwykłej bohaterki niepodległej Polski, jest wydarzeniem o charakterze symbolicznym. W jej osobie żegnamy jednego z ostatnich przedstawicieli pokolenia Kolumbów, niezwykłych polskich patriotów, którzy wychowani w II Rzeczpospolitej, walczyli w czasie II wojny światowej, zabiegali o wolność narodu podczas długiej nocy komunizmu i włączyli się w odbudowę niepodległej Polski po roku 1989. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej składa najwyższe wyrazy szacunku świętej pamięci Marii Mireckiej-Loryś w uznaniu jej zasług dla Ojczyzny – czytamy w podjętej przez Sejm uchwale.

Przypomnijmy. Pogrzeb Marii Mireckiej – Loryś odbędzie się 17 sierpnia, na Starych Powązkach w Warszawie. Jej prochy zostaną złożone w grobie brata, Leona Mireckiego. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy z ceremoniałem wojskowym.