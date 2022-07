Nowymi drużynami w klasie A w grupie I będą w sezonie 2022/23: Wichry Rzeczyca Długa – spadkowicz z „okręgówki” – a także dwa najlepsze zespoły ubiegłego sezonu w klasie B w grupie I: LZS Jadachy i Koniczynka Ocice oraz mistrz grupy II klasy B – Klub Sportowy Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola.



Kiedy Łukasz Kościelski oznajmił rok temu, że zgłasza trzy swoje zespoły do rozgrywek ligowych w sezonie 2021/22 (seniorzy i dwie ekipy juniorskie), działacze innych klubów zastanawiali się, jak to możliwe, że w podokręgu stalowowolskim znalazł się klub mający siedzibę w Woli Chorzelowskiej – miejscowości z powiatu mieleckiego, którego drużyny występują w rozgrywkach podokręgu Rzeszów.

Liga wystartowała i przez kilka kolejek w terminarzu i w tabeli klasy B grupa II KSTŁK reprezentował Wolę Chorzelowską. Okazało się jednak, że końcem czerwca Łukasz Kościelski zarejestrował klub w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w formie stowarzyszenia i miejscem prowadzenie działalności sportowej jest Stalowa Wola.

Na starcie porażka w Pucharze Polski

KSTŁK Stalowa Wola rozpoczął sezon od wyjazdowej porażki ze Spartą Jeżowe w I rundzie Pucharu Polski na szczeblu podokręgu. Po 90. minutach był remis 1:1. W rzutach karnych lepsi okazali się gospodarze, wygrywając konkurs „jedenastek” 7:6.

15 sierpnia KSTŁK zainaugurował ligowy sezon zwycięstwem nad Łęgiem Stany 6:2. Ozdobą meczu był gol strzelony przez Wojciecha Nieradkę z rzutu wolnego z okolic 16 metra. Piłka po jego uderzeniu z lewej nogi, zakręciła „rogala” i wylądowała w „okienku”. Także bramkarz kolejnego rywala stalowowolskiej drużyny wyjmował piłkę z „sieci” 6 razy. Było to w Kotowej Woli. Miejscowy Truck przegrał 1:6. Trzy bramki dla zwycięzców zdobył Mikołaj Partyka – jak się później okazało najlepszy snajper KSTŁK – dwa trafienia dołożył Nieradka, a jedno Jan Skrzypek.

Pierwsza „dwucyfrówka”

W 3. kolejce KSTŁK podejmował Huragan Zdziechowice. Już w pierwszej połowie zaaplikował rywalowi 7 goli. Po zmianie stron dorzucił kolejne 4 i zakończył spotkanie zwycięstwem 11:0. Tydzień później nic nie miała do powiedzenia z ekipą ze Stalowej Woli Sanna Zaklików, przegrywając 1:5, a w następnej kolejce „zdemolowany” został WKS Kurzyna. Bramkarz przyjezdnych skapitulował aż 14 razy! Na osłodę stalowowolanie pozwolili rywalowi zdobyć honorową bramkę. Blisko dwucyfrowego zwycięstwa była drużyna KSTŁK w meczu z Majdanem Zbydniowskim. Ostatecznie zakończył się on wygraną 9:0. Wynik anulowano, bo dwa dni po meczu drużyna z Majdanu Zbydniowskiego wycofała się z rozgrywek. W pojedynku z Orłem Glinianka było już znacznie trudniej. Beniaminek ze Stalowej Woli wygrał „tylko” 3:0.

Lotnik Turbia i Orzeł Rudnik nad Sanem

3 października młoda drużyna KSTŁK pojechała do Turbi na mecz z Lotnikiem i straciła pierwszy punkt w rozgrywkach. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Kolejne trzy mecze lider wygrał, z Herosami Słomiana-Krzaki 5:0, Zarzeczem 4:1 i Przędzelem 11:0, a w 12. kolejce doświadczyli pierwszej porażki. Przegrali w Rudniku z Orłem 1:3. Była to, jak się później okazało, jedyna porażka KSTŁK w sezonie.

Tak bardzo podrażniła ona piłkarzy grającego trenera Kamila Lipniarskiego, że w dwóch ostatnich zwycięskich meczach przed przerwą zimową, zdobyli aż 26 bramek! W Zbydniowie wygrali 16:0 (8 goli Mikołaja Partyki), a z Milenium Bieliny 10:1.

Po ostatnim meczu ligowym w roku 2021 drużyna wybrała najlepszego zawodnika rundy jesiennej, którym został Piotr Leszczyński. W nagrodę 16-letni środkowy obrońca otrzymał pamiątkowy puchar i zaproszenie na mecz Bundesligi pomiędzy Borussią Dortmund a VFB Stuttgart. Najlepszym strzelcem zespołu na półmetku rozgrywek był Mikołaj Partyka – 40 goli.

Zimowe wzmocnienia i „dyszka” na otwarcie wiosny

Mimo że jesienią kadra KSTŁK spisywała się znakomicie, to w przerwie zimowej klub dokonał kolejnych wzmocnień. Do zespołu dołączył środkowy pomocnik, wychowanek Wołynia Łuck, występujący w rozgrywkach I ligi litewskiej – Arkady Filipczuk oraz dwóch innych wartościowych graczy: Robert Świerad i Mateusz Cygan. Pierwszy z nich to napastnik, wychowanek Soccera Ropczyce, a później zawodnik juniorskich drużyn Resovii, następnie Colorado Wola Chorzelowska, Stali Stalowa Wola i Błękitnych Ropczyce. W „Stalówce” zadebiutował w III lidze w meczu z Chełmianką.

Na inaugurację rundy wiosennej KSTŁK rozgromił Orła Gliniankę 10:1. Cztery bramki zdobył Dawid Pawlik. Na listę strzelców wpisał się debiutanci: Filipczuk i Cygan.

Oglądało ich tysiąc widzów!

We wszystkich pozostałych meczach sezonu 2021/22 KSTŁK odniósł komplet zwycięstw. W meczach kwietniowo-majowych pokonał Kotową Wolę w domu 6:1, Łęg Stany na wyjeździe 3:0, Huragana w Zdziechowicach 3:0 – w meczu tym zadebiutował w zespole 15-letni Kamil Robótka, a Mikołaj Partyka zdobył 50 bramkę w rozgrywkach – Zarzecze u siebie 4:2, Orła Rudnik nad Sanem w Stalowej Woli na sztucznej płycie 4:0 (ozdobą mecz był gol strzelony „przewrotką” przez Dawida Maślacha), Kurzyną i Przędzel 12:1.

Ostatni miesiąc rozpoczął od zwycięstwa w zaległym meczu z Herosami. Spotkanie odbyło się na płycie głównej PCPN w Stalowej Woli i zgromadziło ponad 1000 widzów. Młodzież z KSTŁK nie wykazała żadnego miłosierdzia wobec gospodarzy, którzy zorganizowali widowisko na poziomie najniższej klasy rozgrywkowej na jednym z najnowocześniejszych obiektów piłkarskich w regionie, rozgromiła ich 14:1.

Dwa dni później lider odesłał bez punktów Lotnika Turbia, wygrywając 7:2, w przedostatniej kolejce pokonał Zbydniów 8:1, a zakończył sezon wygrana z Bielinami 4:2.

Zwycięstwo młodości i entuzjazmu

W 26. meczach w sezonie 2021/22 mistrzowie grupy II klasy B – Klub Sportowy Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola zgromadził 73 pkt, 24 mecze wygrał, 1 zremisował i 1 przegrał. Zdobył 177 bramek, stracił 23. Najlepszym strzelcem zespołu był Mikołaj Partyka, zdobywca 58 bramek.

Siłą drużyny – jak twierdzą fachowcy – była młodość, entuzjazm i chęć piłkarskiego rozwoju. W drużynie było tylko trzech piłkarzy urodzonych przed rokiem 2000: Dawid Cichoń (27 lat), grający trener Kamil Lipniarski (25 lat) i Dawid Pawlik (23 lata). Pozostali to w większości juniorzy i juniorzy starsi.

Skład w jakim Klub Sportowy Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola występował w sezonie 2021/22 w rozgrywkach lasy B: Dawid Drozd, Olaf Kiszka – Łukasz Froń, Szczepan Knap, Piotr Leszczyński, Dawid Cichoń, Wojciech Nieradka, Kamil Lipniarski, Krystian Jakliński, Arkady Filipchuk, Dawid Maślach, Konrad Maślach, Dawid Pawlik, Robert Świerad, Mikołaj, Partyka, Kryspin Majewski, Lars Kowalski, Mateusz Cygan, Gabriel Drozd, Karol Robótka, Jan Skrzypek, Brajan Smutek, Łukasz Rzeźniczuk, Patryk Porzuc.