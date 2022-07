Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli uruchomił pilotażowy program pomocy osobom bezdomnym. Trzy dni w tygodniu osoby te mogą korzystać z mobilnej łaźni.

Mobilny Punkt Higieniczny jest rozwiązaniem w zakresie działalności punktu doraźnego wsparcia, świadczącego usługi higieniczne na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. MPH to prototyp rozwiązania, który będzie testowany w okresie od lipca do grudnia 2022 roku.

– To projekt innowacyjny rozwiązujący typowy problem społeczny. Z kolegą siedząc i dumając stwierdziliśmy, że moglibyśmy coś zrobić dla środowiska osób bezdomnych, ponieważ Łukasz Kamiński, pracownik socjalny, od jakiegoś czasu pracuje z tymi osobami i zdiagnozowaliśmy taką potrzebę. Generalnie chodziło nam o utworzenie takiego mobilnego punktu higienicznego. On jest nowatorski, samojezdny. Projekt nazywa się „Szlakiem ludzi bezdomnych”, dlatego, że my dojeżdżamy do punktów, w których te osoby przebywają – mówi współautorka inicjatywy Anna Stec.

Mobilny Punkt Higieniczny to przyczepo-kontener przeznaczony do celów sanitarnych (z prysznicem), który dojeżdża do osób bezdomnych w miejsca, w których przebywają. Oprócz środków higieny, potrzebujący mają do dyspozycji również czystą odzież.

Po Stalowej Woli jeździ już od około dwóch tygodni i z tego co mówią pomysłodawcy projektu cieszy się dużym zainteresowaniem.

– Przy pierwszym wyjeździe pan bał się i powiedział wprost, że nie, dzisiaj nie chce, może innym razem. Po drugim kąpaniu już takie osoby są jak najbardziej chętne, przyprowadzają kolejnych znajomych. Po kąpieli dostają odzież, czyli koszulkę, bieliznę. Zapewniamy też spodnie, bluzę czy sweter – mówi pracownik socjalny Łukasz Kamiński.

Mobilna łazienka jest dostępna w godzinach 9-11 w: poniedziałki przy ulicy Okulickiego w okolicach garaży (Działka nr 686/261), w środy las między KUL-em a stacją paliw RiA, w piątki plac przy klasztorze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał na realizację tego projektu 80 tys. złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

