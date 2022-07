Lada dzień rozpocznie się budowa ulicy Jana oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana w Nisku. Inwestycja pochłonie 1 mln 230 tys. zł, z czego aż milion złotych pochodzi z Funduszu Leśnego, czyli Lasów Państwowych.

Umowę na realizację zadania zawarto w niżańskim magistracie. Podpisy na stosownych dokumentach złożyli burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, nadleśniczy Leśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, a także główna księgowa Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Monika Tomecka-Kaczor oraz sekretarz Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Marek Wasyl. Przy podpisaniu umowy obecny był również zastępca burmistrza Niska Zbigniew Kotuła.

– Wspólna inwestycja niżańskiego samorządu i Nadleśnictwa Rudnik stała się możliwa dzięki dofinansowaniu, które Lasy Państwowe przekazały na ten cel z Funduszu Leśnego – tłumaczy Adrian Starzomski z Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Jak wyjaśnia, w ramach zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul. Jana w msc. Nisko oraz przebudowa drogi leśnej św. Jana – Działkowa o nr inw.: 220/1501” zostanie utworzona ścieżka rowerowa od figurki św. Jana Nepomucena przy dawnej drodze krajowej nr 19 na osiedlu Warchoły, aż do ulicy Słonecznej na osiedlu Grądy. – Droga połączy rekreacyjne tereny na osiedlu Podwolina z terenami leśnymi, a jej długość to w sumie 1600 metrów – informuje.

Koszt budowy nowych dróg to w sumie 1 mln 230 tys. zł, w tym dofinansowanie z Lasów Państwowych stanowi 81 procent wszystkich wydatków i wynosi 1 mln zł.

– Otrzymane środki to efekt współpracy Gminy i Miasta Nisko, Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem i Lasów Państwowych. Dzięki współdziałaniu burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka, nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik nad Sanem Andrzeja Tofilskiego oraz dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunta Byry dotacja trafiła właśnie do Niska i przyczyni się do rozwoju infrastruktury drogowej na tym obszarze – wyjaśnia Starzomski. – Ogromny wkład w pozyskanie tych pieniędzy miał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, bez pomocy którego realizacja wyżej wymienionych projektów nie byłaby możliwa.

Warto dodać, że nowa droga na powstać do 20 grudnia tego roku.