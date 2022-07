„Ciche życie?” – to tytuł nowej wystawy czasowej, na którą możemy się wybrać do Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Na obrazach zobaczymy fenomen martwej natury w malarstwie polskim ostatnich stu dwudziestu lat.

– Prezentujemy martwe natury w malarstwie polskim XX i XXI wieku. Wystawa ta nosi tytuł „Ciche życie?”. To „ciche życie” jest ze znakiem „?”, bo przecież to co pokazujemy to nie są ciche martwe natury, to są martwe natury, które do nas mówią, niektóre do nas krzyczą. Inne powodują, że musimy przystanąć, zastanowić się. Jest więc chwila na kontemplację, zna krótko mówiąc myślenie – mówi dr Anna Król, kurator wystawy.

W Stalowej Woli zobaczymy dzieła wypożyczone od artystek i artystów, kolekcjonerów oraz kolekcji muzealnych z: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Wypatrzymy obrazy takich malarzy jak na przykład: Olga Boznańska, Dorota Ćwieluch-Brincken, Tadeusz Jackowski, Józef Pankiewicz czy Jan Wydra.

– Artyści ci malują przedmioty, które są na wyciągnięcie ręki. Przedmioty z domu, z pracowni, często przez nas niezauważane. Wydaje nam się, że nie mają większego znaczenia. Skonstruowane w kompozycje, namalowane stanowią bardzo interesujący przekaz. Nie tylko wizualny, malarski, ale też symboliczny. Są to obrazy, które zmuszają nas do zastanowienia i mam wrażenie, że dają bardzo dużo radości – dodaje Anna Król.

Czytaj również: