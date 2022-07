Rada Seniorów w Stalowej Woli gościła 21 lipca władze Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. Spotkanie połączone z warsztatami odbyło się w Centrum Aktywności Seniora.

– Dzisiejsze spotkanie jest dla nas dość wyjątkowe. Przyjechał do nas zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, działający w kraju, z siedzibą w Krakowie. W ramach programu „Aktywni+” chcą nas przeszkolić w tym jak pisać projekty, zapoznać z przepisami, które obowiązują. Przepisy cały czas się zmieniają i jest to dla nas bardzo ważne – mówił Józef Górniak, przewodniczący Rady Seniorów w Stalowej Woli.

Prezes porozumienia Barbara Szafraniec podkreśliła, że na terenie naszego kraju powstaje coraz więcej Rad Seniorów. Jedną z prężnie działających jest nasza stalowowolska.

– Wizyta w tak dobrej radzie jaką ma Stalowa Wola, ma podwójne zadanie. Po pierwsze, dziękujemy im za to co już zrobili oraz przekazujemy dobre praktyki dalej. Jeżdżę po całej Polsce z programem „Aktywni seniorzy po pandemii”, ważnym czynnikiem partycypacyjnym. Byłam już w Goleniowie w województwie zachodniopomorskim, dzisiaj jestem na Podkarpaciu, za chwilę jadę do województwa lubuskiego. Jest więc wiele miejsce gdzie mogę przekazać to, co tu zobaczę – mówi Barbara Szafraniec z OPRS.

Podczas minionej wizyty stalowowolscy seniorzy dowiedzieli się jak skutecznie starać się o dofinansowanie do różnych projektów. Wzięli też udział w dyskusji na temat tożsamości, kompetencji i uprawnień rad seniorów, ale też poruszenia zagadnień dotyczących nowelizacji artykułu 5c dotyczącego gminnych rad seniorów.