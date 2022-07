Sprzęt endoskopowy służący do diagnostyki zmian w obrębie nosogardła i krtani, porażenia strun głosowych i zaburzenia głosu, diagnostyki bezdechów sennych i chrapania, trafił właśnie do szpitala w Stalowej Woli. To prezent od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sprzęt jaki trafił do stalowowolskiego szpitala to nowoczesny zestaw endoskopowy do badań laryngologicznych. To narzędzie do przeprowadzania najbardziej złożonych i wymagających foniatrycznych zadań diagnostycznych w jakości Full HD: endoskopowy tor wizyjny z videofiberoskopem, zestawem endoskopów sztywnych oraz fiberoskopem z możliwością zapisu i archiwizacji materiału video.

Specjaliści z laryngologii będą mogli przeprowadzać dla pacjentów bardzo szczegółowe badania nosa, nosogardła, 3 migdałka, a także krtani u dzieci i dorosłych. Wysokiej jakości obraz, z wiernym odwzorowaniem kolorów, wysokiej rozdzielczości pozwala na prawidłową i trafną ocenę patologii, precyzyjną diagnozę i zaproponowanie najlepszej ścieżki leczenia.

– Najważniejsze jest, to że dzięki takim akcjom przygotowanym przez młodych ludzi, nad czym czuwają starsi, możemy w ten sposób korzystać i przekazać nowoczesny sprzęt do naszego szpitala. On służy przede wszystkim naszym mieszkańcom, a w tym wypadku służy młodym, najmłodszym mieszkańcy naszego powiatu. Tak że jeszcze raz wielkie dzięki za wszystko dla organizatorów – dziękował kierujący Odziałem Laryngologicznym dr Wiesław Dubielis.