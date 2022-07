W przekazaniu obiektu i przecięciu wstęgi udział oprócz wójta gminy wzięli również: sołtys wsi Orzechów Wanda Pawełkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Stanisław Rybak i Natalia Rychel – przedstawicielka miejscowej młodzieży. Natomiast poświęcenia budynku dokonał ks. proboszcz parafii Pniów Marek Mazur.

Dom Ludowy w Orzechowie budowany był w latach 2019-2020. Jednak ze względu na pandemię covid-19, obiektu nie udało się wcześniej oficjalnie otworzyć.

– Obiekt został zaprojektowany wg pomysłu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Orzechów, które sfinansowało opracowanie projektu. To bardzo ważny argument, aby podjąć się realizacji tego zadania przez gminę. Projekt kosztował 12 tys. zł. i ta kwota, zważając, że miejscowość Orzechów jest niewielkim sołectwem, była wydatkiem dość znaczącym. Natomiast sam budynek wykonany i sfinansowany z budżetu gminy. Jego koszt wyniósł 315 tys. zł. i teraz wydaje się, że jest to niewielka kwota, ale kilka lat wstecz była to znacząca suma, wydana wyłącznie z budżetu gminy – mówił Jan Pyrkosz.