Dlaczego baśniowa opowieść sprawia, że janowiecki park nie ma sobie równych a dzieci czują się tam jak u siebie ?

Magiczne Ogrody Janowiec to jedyny w Polsce rodzinny park tematyczny, zbudowany na podstawie autorskiej baśni. Leży w pobliżu malowniczego Kazimierza i Janowca, nad którym unosi się jeden z największych zamków dawnej Polski. Na 18 hektarach rośnie tu milion kwiatów, krzewów i drzew. Wśród nich absolutnie wyjątkowe tulipany. Oprócz tulipanów, które kwitną mniej więcej do połowy maja, czarują tu piwonie, róże Kordesa, budleje, lawenda, hortensje czy fiołki. Rosną tu też rośliny miododajne, jak budleje czy perowskia łobodolistna. Podczas spaceru można się natknąć na pergole.

W gorące dni można orzeźwić się w strumykach, zrelaksować przy szumiących wodospadach. Z oddali kuszą drewniane mostki, punkty widokowe i plaża.

Najmłodsi goście mnóstwo radości mają z korzystania z unikalnych atrakcji, które czekają na nich w baśniowych krainach.

Kiedy spaceruje się wśród pięknych kwiatów i czuje ich zapach, można zbliżyć się do tajemnicy tego miejsca, poczuć, że to baśń nas wciąga.

Baśń uczy życia

Dla wielu gości Magicznych Ogrodów fakt, że maja one własną baśń, jest wielkim magnesem do przyjazdu. Bo przecież połączenie ogrodu z baśniową opowieścią to rzecz niezwykła i unikalna. Ale nie chodzi tu tylko o oryginalność tego pomysłu, ale także o to, jaki wpływ ma baśń na małego człowieka. Otóż jest ona dla niego niezwykle atrakcyjnym sposobem na poznawanie świata i reguł, które w nim znajdujemy. Forma baśni jest prosta i dosadna, podobnie jak język, którym została opisana. Dzięki temu bez problemu trafia do dziecięcej wyobraźni i ją rozwija.

A dzięki wyobraźni w umyśle dziecka tworzą się obrazy, które ułatwiają radzenie sobie z problemami czy z zaspokajaniem własnych potrzeb. Jeśli styka się z wieloma opowieściami, to poznaje różne sposoby rozwiązywania uniwersalnych problemów.

Zatem oprócz przyjemności i rozrywki baśń edukuje małego człowieka.

Na ogół nie ma on wątpliwości co jest dobre a co złe. Z baśni dowiadujemy się, że warto być uczciwym, stawać w obronie słabszych, dzielnie walczyć o to co zgodne z naszymi wartościami, nie poddawać się pomimo wielu przeciwności. A co z tej nauki wynika najważniejszego? Baśń nie poucza tak jak my, dorośli, mamy w zwyczaju.

Gdyby to robiła, nasze dzieci pewnie odwróciłyby się od niej na pięcie. Ona po prostu pokazuje, a wnioski z tych obrazów płyną same, całkiem nienachalnie.

Przy wejściu do janowieckiego parku wszystkie rodziny dostają „Baśnik Magicznych Ogrodów: czyli literacki przewodnik po ogrodowej baśni. Już niedługo miłośnicy pięknych i oryginalnych graficznie książek będą mogli stać się posiadaczami jego niezwykłej wersji, przygotowanej przez artystę, malarza Jakuba Pieleszka, profesora gdańskiej ASP. Już niedługo więcej szczegółów!

Wakacyjny zawrót głowy

Magiczne Ogrody są już czynne dla swoich gości codziennie. Od poniedziałku do niedzieli zapraszają od 10:00 do 19:00. Codziennie na terenie parku można spotkać Czarodzieja, Bulwiaki, Wróżki Smużki, Krasnoludy i oczywiście Mordole.

W najbliższy weekend 23 i 24 lipca będzie można dostać „Wakacyjnego zawrotu głowy! Jego sprawcą będzie sam Bill Bombadill! Zaprasza na niezwykły pokaz cyrkowy i wejście do świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy i oryginalnych gagów!

