30 medali wywalczyła 15-osobowa reprezentacja Katolickiego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola podczas 33. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

W zawodach rozgrywanych na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uczestniczyły reprezentacje parafialne i kluby katolickie z całej Polski oraz 9 grup zagranicznych, z Litwy, Łotwy i Ukrainy. Zabrakło w tym roku – z wiadomych powodów – grup polonijnych z Białorusi i Rosji.

Twórca parafiady śp. o. Józef Joniec chciał wychowywać młodzież i dawać jej możliwość rozwoju w trzech dziedzinach: sportu, kultury i duchowości, dlatego rozgrywki parafiady podzielone są od pierwszej edycji na trzy kategorie: stadion, teatr i świątynia.

Główna nagroda każdej z parafiad wędruje do najwszechstronniejszego teamu, który zdobył najwięcej punktów w każdym z filarów. W tym roku najwszechstronniejszą reprezentacją z Polski okazał się Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Poznaniu, a najwszechstronniejszą reprezentacją zagraniczną Parafia pw. Narodzenia NMP w Dolinie z Ukrainy.

Na tegorocznej parafiadzie odnotowano 803 startów w rozgrywkach sportowych (11 dyscyplin, 23 konkurencje) i 453 w konkursach. W sportowej rywalizacji największą popularnością cieszyły się: ringo, badminton, strzelectwo sportowe, a w kulturze turniej recytatorski i konkursy wokalne. Rozdano 65 kompletów medali. Aż 100 osób wzięło udział w konkursie wiedzy o sporcie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Twarda sztuka”, w których uczestniczyło 285 osób.

Nie mogło zabraknąć w Warszawie reprezentacji Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, który wcześniej we wszystkich edycjach parafiad startował pod szyldem Victorii, odgrywając rokrocznie czołową rolę w zmaganiach lekkoatletycznych.

Stalowcy rozpoczęli parafiadę od zwycięstwa w sztafecie papieskiej 5×31 m (Paulina Zawół, Julia Czarny, Wiktor Bolka, Adam Wójcik, Norbert Nowak). Natomiast indywidualnie w biegu papieskim drugie miejsce wywalczył Wojciech Bąk, a trzecie Wiktor Bolka. Wyniki z biegów papieskie nie były zaliczane do punktacji medalowej.

W biegach przełajowych Stal zdobyła 6 medali. Bezkonkurencyjne były „stalówki” w kategorii juniorek w biegu na 1000 m. Wygrała go Natalia Pydych, drugie miejsce zajęła Weronika Ambroszko, a trzecie Julia Czarny. U chłopców pierwsze miejsce wśród juniorów wywalczył Wojciech Bąk, a trzecie Adam Wójcik. W biegu młodzików na 500 m trzeci był Szymon Paleń.

W piątym dniu parafiady lekkoatleci przenieśli się na stadion. Do „złota” wywalczonego w crossie dwa medale tego samego koloru dorzuciła Natalia Pydych. Bramkarka drużyny trampkarzy starszych Stali wygrała bieg na 300 m i skok w dal. Zwycięstwa odniosła także czwórka pozostałych juniorów: Paulina Zawół na 60 m, Julia Czarny na 600 m, Wiktor Bolka na 300 m i Adam Wójcik na 60 m.

Znakomicie spisali się również młodzicy. Milena Basińska wygrała biegi na 60 i 300 m, Bartosz Bąk rzucił najdalej piłeczką palantową, Korneliusz Wamyj nie miał sobie równych w biegu na 300 m, a Magdalena Sojka w skoku w dal.

Do 17 medali złotych stalowcy dołożyli 9 srebrnych. W kategorii junior, Julia Czarny zwyciężyła w biegu na 300 m, Weronika Ambroszko w biegu na 600 m, Wiktor Bolka w biegu na 60 m, Adam Wójcik w biegu na 300 m, Wojciech Bąk w biegu na 1000 m, a w kategorii młodzika, Milena Basińska w skoku w dal, Magdalena Sojka w biegu na 300 m, Szymon Paleń w biegu na 300 m i Bartosz Bąk w skoku w dal.

Czworo zawodników zdobyło brązowe medale, dwójka juniorów: Paulina Zawół i Wojciech Bąk w biegach na 300 m oraz dwójka młodzików: Weronika Chub na 600 m i Bartosz Bąk w biegu na 60 m.