Niżańscy policjanci zatrzymali 38-letniego kierowcę audi, który przekroczył dozwoloną prędkość. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna był pijany.

Do zatrzymania doszło 15 lipca w miejscowości Wolina. Funkcjonariusze z niżańskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 24 km/h. To jednak nie był jedyny problem 38-latka.

Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że kierujący audi ma blisko promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy.

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości mieszkaniec Rudnika nad Sanem otrzymał wysoki mandat oraz punkty karne. Oprócz tego, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, co jest przestępstwem, grozi mu teraz kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 2 lat.

Czytaj również: