W poniedziałek odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PSA Stal Stalowa Wola. „Zgodnie z porządkiem obrad, przy obecności wszystkich akcjonariuszy, podjęto uchwały co do sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium za rok 2021. Przyjęto również uchwały co do zmian w statucie spółki”.

Tylko tyle można było dowiedzieć się o Walnym, które jest najważniejszym organem spółki akcyjnej. W jakim celu klub umieścił tę informację na swoim portalu i mediach społecznościowych?

Co zawierało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2021? W jakiej kondycji finansowej jest spółka? Czy zanotowała zysk czy stratę? Czy udziałowcy udzieli absolutorium zarządowi klubu oraz Radzie Nadzorczej za rok 2021? Jakie podjęto uchwały? Cisza…

Nie chcę Stal PSA się chwalić swoimi „wyczynami”, więc spróbujemy to zrobić za nią.

Zacznijmy od finansów. Otóż Stal PSA od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku osiągnęła stratę w wysokości około 950 tys. zł. Był to kolejny rok „w plecy”, ponieważ na koniec roku 2020 klub zanotował stratę na poziomie 580 tys. zł. Uwzględniając bilanse finansowe z lat wcześniejszych, oznacza to, że na koniec roku 2021, niepokryte straty wynoszą 4 mln 200 tys. zł!

Przeciwbólowy zastrzyk finansowy

Tak duża strata oznacza, że kapitał własny Stali PSA został przejedzony – stał się ujemny i zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, obecny zarząd klubu – w tym miejscu tylko należy współczuć nowemu prezesowi Stali PSA Wiesławowi Siembidzie, który otrzymał pod poprzedników spadek „palce lizać” – zobowiązany był niezwłocznie zwołać Walne, żeby udziałowcy podjęli decyzję odnośnie dalszego funkcjonowania spółki. Tak naprawdę to liczył się tylko głos największego akcjonariusza, którym jest gmina Stalowa Wola posiadająca w Piłkarskiej Spółce Stal Stalowa Wola 86 % udziałów. Jeżeli na poniedziałkowym Walnym nie podjęto uchwały o likwidacji spółki, to znaczy, że prezydent Lucjusz Nadbereżny dał kolejne gwarancje finansowanie spółki. Już wykonał pierwszy gest w tym kierunku, bo w czerwcu Gmina Stalowa Wola zawarła ze Stalą PSA umowę na reklamę na okres 4 miesięcy w kwocie 615 tys. zł. To zastrzyk finansowy od prezydenta, który pozwoli spłacić zobowiązania i funkcjonować klubowi przez te kilka miesięcy. A co dalej? W październiku, listopadzie, grudniu…?

Absolutorium za dziurę w budżecie i brak awansu

Tyle cyferki. Teraz o udzieleniu absolutorium zarządowi i Radzie Nadzorczej Stali PSA. Udziałowcy zagłosowali za, ale nie wszyscy. Przeciw udzieleniu absolutorium był przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola, które posiada 10 udziałów – tyle samo co ZKS Stal. Tym samym Walne udzieliło absolutorium Michałowi Czubatowi, który był prezesem klubu w pierwszej połowie roku oraz Grzegorzowi Czajce, który przejął po nim ster 20 lipca, a także Radzie Nadzorczej w składzie: Tomasz Gargaś, Marek Strzałkowski i Leszek Dąbkowski.

Udzielenie absolutorium jednoosobowym zarządom Stali oraz Radzie Nadzorczej oznacza, że akcjonariusze pozytywnie ocenili działalność organów zarządzających klubem. Żadnego wrażenia na udziałowcach nie zrobiła milionowa strata za rok 2021, a także brak wyniku sportowego. Drużyna miała jeden cel – awans do II ligi. Cel nie został zrealizowany.

W Bełchatowie problemu już nie mają

W tej sytuacji, jak dzisiaj należy odnieść się do słów prezydenta Nadbereżnego, który po mianowaniu Grzegorza Czajki na prezesa Stali PSA, mówił, że jest to człowiek, który zajmować się będzie tylko i wyłącznie finansami klubu, bo za pion sportowy odpowiedzialność ponosi Marek Citko – doradca ds. sportowych prezydenta Stalowej Woli, skaut i.. nikt chyba do końca nie wie, jaką jeszcze pełnił w klubie funkcje były reprezentacyjny piłkarz? Nawiasem mówiąc do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się, jak dużo kosztowało Stalową Wolę i Stal PSA zatrudnienie pana Citki i jak oceniana jest przez pracodawców jego praca.

W połowie 2019 roku strata występującego w e-Winner II lidze GKS-u Bełchatów wynosiła 4,7 mln zł. Na koniec roku 2021 w konsekwencji narastającego od 10 lat zadłużenia, poziom zobowiązań wyniósł 7 mln zł. W kwietniu tego roku wicemistrz Polski z 2007 roku ogłosił upadłość i wycofał się z drugoligowych rozgrywek. Czy ta samą ścieżką podąża Stal PSA?