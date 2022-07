W Muzeum Zamku Tarnowskich w Dzikowie odbyło się zebranie założycielskie prezydentów, burmistrzów miast i gmin, tworzących Inicjatywę „Czwórmiasta” – Tarnobrzega, Stalowej Woli, Niska i Sandomierza.

W obecności przedstawicieli rządu, samorządu województwa podkarpackiego, prezydentów, burmistrzów miast i gmin strony podpisały historyczny dokument – Statut Stowarzyszenia Czwórmiasto.

Jako pierwszy dokument podpisał Lucjusz Nadbereżny – prezydent Stalowej Woli, podkreślając, że to wielka, historyczna chwila, która po Centralnym Okręgu Przemysłowym otwiera kolejny etap rozwoju gospodarczego całego regionu.

Jak podkreśliła Małgorzata Jarosińska – Jedynak wiceminister rozwoju regionalnego – Stowarzyszenie jest efektem dobrej współpracy wszystkich regionów, dzięki czemu istnieje wielka szansa budowania projektów partnerskich, odpowiadających na potrzeby mieszkańców, z którymi można sięgać po duże unijne projekty.

Z kolei wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał o wielkim, sztandarowym projekcie, łączącym wszystkie regiony – ekspresowej trasie S74, która wraz z drogą S19 otworzy całkowicie Czwórmiasto na centralną, południową i północną część kraju.

Dzisiaj rodzi się druga po Rzeszowie aglomeracja – mówiła Ewa Draus, wicemarszałek województwa podkarpackiego – w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych aglomeracje rozwijają się najszybciej – dodała.

Bliskość geograficzna, potencjał ludnościowy (ponad 350 tys. mieszkańców powiatów, których stolicami są miasta-sygnatariusze), wspólna historia oraz dopełniająca się różnorodność funkcji społeczno-gospodarczych stwarzają potencjał budowy silnego, zintegrowanego, atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i biznesu ośrodka aglomeracyjnego.

Największą szansą Czwórmiasta jest prezentacja na zewnątrz jako wspólnego, dużego ośrodka, liczącego łącznie ponad 350 tys. mieszkańców. Oznacza to, że o wiele łatwiej będzie znaleźć uzasadnienie m.in. dla pozyskania dużych inwestycji infrastrukturalnych. W tym kontekście w szczególności należy podkreślić szanse, jakie wiążą się z koncepcją budowy kompleksowej sieci kolejowej i drogowej prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Dla ośrodków Czwórmiasta szczególnie duże znaczenie będzie miało włączenie w bezpośrednią sieć wszystkich ośrodków, m.in. poprzez projekt nowej trasy ekspresowej S9 Radom-Rzeszów, odcinek trasy ekspresowej S74 Nisko-Tarnobrzeg-Opatów czy wreszcie poprzez nową linię kolejową dużych prędkości, która mogłaby biec równolegle do S74 i w ten sposób spiąć wszystkie ośrodki Czwórmiasta zarówno wewnętrznie, jak również zewnętrznie (w kierunku CPK, Warszawy i Rzeszowa). Umożliwi to mieszkańcom wszystkich 4 miast dojazd do Warszawy i CPK w czasie ok. 2 godzin, a do Rzeszowa poniżej 1 godziny.

Powołanie wspólnej, sformalizowanej reprezentacji, w formie stowarzyszenia, ma charakter otwarty i mogą do niego przystąpić kolejne samorządy.