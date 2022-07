– Chcemy, aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał równe szanse rozwoju. Miał dostęp do bezpiecznej drogi, kanalizacji. Dzięki czemu podejmie decyzję o założeniu rodziny albo założeniu firmy. I tak się dzieje – mówił wiceminister Rafał Weber przekazując władzom powiatu niżańskiego i gminy Krzeszów łącznie ponad 6,5 mln złotych na inwestycje drogowe i wodne.

Środki pochodzą z trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych związanej z dofinansowaniem terenów, na których w przeszłości funkcjonowały PGR-y.

– Na Podkarpaciu ponad 122 wnioski zostały złożone ze szczebla gminnego i powiatowego. Celem skorzystania ze środków popegeerowskich i właśnie gmina Krzeszów i powiat niżański są beneficjentami tej edycji programu – mówiła 18 lipca podczas konferencji w Nisku wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Powiat niżański otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 mln 750 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów.

– To droga, która bezpośrednio jest zlokalizowana przy terenach, na których funkcjonowały państwowe gospodarstwa. Jest to miejsce ważne dla powiatu niżańskiego. Dlatego, że teraz na tym obszarze funkcjonuje kilka kopalni piasku i my mamy świadomość, że eksploatacja tego piasku, jak również ruch ciężki, który tam się odbywa, powoduje uszkodzenia drogi – mówił starosta niżański Robert Bednarz.

Dodatkowo w ramach rządowego programu gmina Krzeszów dostała 1 mln 764 tys. złotych, które przeznaczy na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Bystre, Sigiełki, Łazów i Kustrawa.

– Mamy często suszę. W tym roku jej efekty są bardzo duże, dlatego też postanowiliśmy zmodernizować swoje ujęcia wody, zrobić nowe, zmodernizować też niektóre wodociągi – mówi Stanisław Nowakowski, wójt gminy Krzeszów.

