W Bielsku-Białej odbyła się 54. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce, a więc mistrzostwa Polski Juniorów do lat 18. Na podium mistrzostw stanęła dwójka reprezentantów Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola: Natalia Cygan i Jakub Krasowski.

W mistrzostwach wzięło udział kilkuset zawodników i zawodniczek z ponad 200 klubów. Województwo podkarpackie reprezentowali lekkoatleci Tempo 5 Przemyśl, Stali Nowa Dęba, Stali Mielec, MOSiR-u Krosno i Stali Stalowa Wola.

Klasyfikację medalową wygrała Stal Ostrów Wlkp. – 4 złote i 3 srebrne medale, miejsce drugie zajął AML Słupsk – 3 złote – 2 srebrne – 1 brązowy, a trzecie Skra Warszawa – 2 złote i 2 srebrne. Stal została sklasyfikowana na miejscu 36. Medale w Bielsku-Białej zdobywali reprezentanci 56 klubów. W klasyfikacji punktowej Stal zajęła 19. miejsce – 41 pkt.

Między nami – Polski reprezentantami

Ze „stalowej” ekipy pewniakiem do medalu był wicemistrz Polski młodzików z roku 2020, jedenasty zawodnik tegorocznych mistrzostw Europy do lat 18 z Izraela, Jakub Krasowski i faworyt nie zawiódł, mimo że startował z niewyleczoną kontuzją. Wychowanek trener Andrzeja Siwka, którego trenerem jest obecnie Krzysztof Momot stoczył pasjonującą walkę o „złoto” ze swoim kolegą z reprezentacji Polski – Jakubem Waleckim z WLKS Nowe Iganie.

W eliminacjach obydwaj zajęli w swoich grupach drugie miejsca, pokonując poprzeczkę na wysokości 182 cm. W finale, który był rozgrywany następnego dnia, Krasowski rozpoczął skakanie od 185 cm, Walecki od 191 cm. Chwilę później reprezentanci Polski mieli za sobą udane skoki na 200 cm. Kiedy z rywalizacji odpadł Sebastian Antosiak z MKLA Łęczyca, który zaliczył 196 cm, Krasowski miał już pewne co najmniej „srebro”. Walecki skoczył 204 cm, a zawodnik Stali zrezygnował z drugiej próby na wysokości 204 i poprosił organizatorów o zawieszenie poprzeczki na wysokości 207 cm, bo tyle w drugim podejściu pokonał jego rywal. Niestety, dwie próby naszego skoczka były nieudane i mistrzostwa zakończył z wynikiem 200 cm. Walecki atakował jeszcze wysokość 215 cm, ale wszystkie trzy próby były nieudane. Ostatecznie końcowa kolejność skoku wzwyż: 1. Walecki – 207 cm, 2. Krasowski – 200 cm, 3. Antosiak – 196 cm. Tuż za podium, na miejscu czwartym i piątym znalazła się dwójka Tempo 5 Przemyśl, Patryk Panyło (191 cm) i Patryk Pelc (191).

Kapitalny debiut Natalii Cygan

W biegu na 1500 m startowała Natalia Cygan. Dla wychowanki trenerki Moniki Kłosowskiej, aktualnie zawodniczki trenera Mirosława Barszcza był to debiut w tej konkurencji w mistrzostwach Polski. Rok wcześniej rywalizowała na 800 m, zajmując w klasyfikacji generalnej czternaste miejsce. Biegiem z przeszkodami zajęła się tak na serio dopiero w tym sezonie. Po raz pierwszy stanęła na starcie biegu na 1500 m z przeszkodami 5 czerwca na stadionie w Stalowej Woli i uzyskała najlepszy w sezonie czas w Polsce w kategorii do lat 18 – 5:09,91. I to był sygnał dla trenera Barszcza i samej zawodniczki, żeby na poważnie zająć się bieganiem „po belkach”. Później Natalia raz jeszcze wystartowała na 1500 m – w Przemyślu w mistrzostwach województwa podkarpackiego U-18, zajmując pierwsze miejsce (5:13,14), a w Bielsku-Białej po raz trzeci w życiu „zaliczyła” tę konkurencję i stanęła na podium.

Tuż po starcie biegaczka Stali znalazła się na prowadzeniu, czując na swoich plecach oddech, Wiktorii Grabowskiej z Łomży i głównej kandydatce do „złota”, czwartej zawodniczce ubiegłorocznej OOM, reprezentantce Polski na ME w Izraelu w biegu na 2000 m z przeszkodami, Roksany Piechowskiej z Taleksu Borzytuchom.

Mniej więcej 500 m przed metą na prowadzenie wysunęła się Piechowska i jak się za chwilę okazało było to dobre posunięcie, bo żadna z zawodniczek nie była w stanie już jej dogonić. Wydawało się, że po srebrny medal zmierza pewnie Grabowska, jednak Natalia Cygan nie zrezygnowała z walki o drugie miejsce i na ostatnich metrach wyprzedziła zawodniczkę Prefbetu-Sonarolu Łomża. Końcowa kolejność: 1. Piechowska – 5:10,41, 2. Cygan – 5:11,54, 3. Grabowska – 5:11,63.

Szóste, ósme, dziewiąte i dziesiąte…

Pozostali zawodnicy Stali nie zdobyli medali, ale mogą i powinni być zadowoleni ze swoich startów i uzyskiwanych wyników.

Jakub Bembenek biegał na 400 m i za każdym razem poprawiał „życiówkę”. Najpierw w eliminacjach (50,65), a później w finale B (50,0). Ostatecznie nasz zawodnik został sklasyfikowany na 13. miejscu. Mistrzem Polski w biegu na 400 m został Jakub Szarapo z AZS AWF Wrocław (47,89 – rek. życ.).

Na 400 m biegała także Kornelia Butryn. W eliminacjach uzyskała trzynasty czas – w swojej serii zajęła piąte miejsce (58,83) i awansowała do finału B, jednak nie stanęła w nim na starcie.

Na szóstej pozycji przybiegła sztafeta 4×400 m kobiet w składzie: Małgorzata Strzelec, Natalia Cygan, Gabriela Grzybowska, Kornelia Butryn), czas 4:02,96. Pierwsze miejsce zajęła Stal Ostrów Wlkp. – 3:53,06.

Razem z Natalią Cygan na starcie do biegu na 1500 m stanęła Gabriela Grzybowska, dla której rywalizacja w tej konkurencji jest swoistym novum i bardzo dobrze poradziła sobie – zajęła 10. miejsce, czasem 5:26,16, który jest jej nowym rekordem życiowym.

W biegu na 800 m reprezentował Stalową Wolą Marek Grykałowski. W drugiej serii eliminacyjnej pobiegł w czasie 1:58,93, który w klasyfikacji generalnej zapewnił mu 17. miejsce. Mistrzostwo Polski zdobył Antoni Chojnowski (SKLA Sopot) – 1:55,34.

W rzucie dyskiem i pchnięciu kulą miejsca w pierwszych dziesiątkach wywalczył Piotr Rydzik. W kuli zajął trzynaste miejsce – 14,16 (rek. życ.). Mistrzem został Konrad Kijewski z Juranda Szczytno -16,48. W w dysku był dziewiąty – 46,16. „Złoto” odebrał Karol Wagner z Podium Kup (opolskie) – 54,61.

W pierwszej „10”, na miejscu ósmym ukończyła wielobój Sofia Wydra (4453 pkt). Mistrzostwo wywalczyła Paulina Nawrot z MOS CSiR Dąbrowa Górnicza (4958 pkt). Sofia najwięcej punktów dopisała po rzucie oszczepem, a więc swojej koronnej konkurencji, w której zdobywała w ubiegłym roku wicemistrzostwo Polski do lat 16.

Zdjęcia Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola