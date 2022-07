– Pozostaje nam się tylko cieszyć, że w końcu przechodzimy w nowe warunki – mówił lekarz Dariusz Sowa, kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, podczas konferencji przekazania 2 mln złotych na wyposażenie Ortopedii i Kardiologii. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakończyła się budowa nowych oddziałów: Kardiologii Zachowawczej i Ortopedii. Powiat Stalowowolski otrzymał na ten cel 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), a kolejne 2,1 mln zł wyłożył z własnego budżetu. Teraz znalazły się pieniądze na wyposażenie oddziałów.

– To środki z Programu Inwestycji Strategicznych z tej trzeciej edycji, która jest związana z gminami popegeerowskimi. Powiaty, na terenie których znajdują się gminy, w których działały PGR-y, mogły składać wnioski, no i cieszę się, że pan starosta Janusz Zarzeczny zdecydował się złożyć wniosek na pozyskanie środków finansowych dla wyposażenia dwóch oddziałów: Kardiologii i Ortopedii. Te odziały czekają na wyposażenie i właśnie te dwa miliony złotych, to środki, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego do tego, aby te dwa oddziały mogły funkcjonować. Cieszę się, że warunki leczenia i jakość leczenia w stalowowolskim szpitalu zmieniają się każdego roku i zmieniają się na lepsze – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– W tej chwili te oddziały są gotowe i czekają na wyposażenie. 7 milionów złotych przeznaczyliśmy na ich remont. Nie chcieliśmy na te piękne oddziały dawać starych łóżek, czy innych starych rzeczy. Chcemy zrobić to wszystko pięknie i nowocześnie – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Zadowolenia z otrzymanej pomocy nie ukrywała również Monika Pachacz-Świderska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

– Sprzęt medyczny ulega zużyciu i musimy go na bieżąco wymieniać. Za otrzymane teraz środki chcemy kupić nowoczesne, i wygodne dla pacjentów łóżka, a też sprzęt medyczny, taki jak kardiomonitory, pulsoksymetry oraz wiele innych urządzeń – tłumaczyła dziennikarzom.

Nowe oddziały Kardiologii Zachowawczej oraz Ortopedii zostaną oddane do użytku jesienią tego roku.

2 milony na wyposażenie Kardologii i Ortopedii 1 of 9 - +

Czytaj również: