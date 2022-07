Z okazji 100-lecia marki, wspólnie z mieszkańcami Niska i okolic, KFA Armatura skręciła grzejnik na 100 żeberek. Jego długość wyniosła 8 metrów i 4 cm, co stanowi absolutny rekord Polski. Zostało to oficjalnie potwierdzone przez sędziego z Biura Rekordów, reprezentującego w Polsce Księgę Rekordów Guinnessa.

KFA Armatura – firma spółki Armatura Kraków, świętuje w 2022 roku swoje setne urodziny. Z tej okazji zdecydowała się ustanowić rekord Polski na najdłuższy grzejnik aluminiowy. W ten niecodzienny pomysł zaangażowało się miasto Nisko, gdzie firma ma swój zakład, a całe wydarzenie odbyło się 3 lipca nad Zalewem Podwolina, podczas imprezy „Powitanie Lata”.

– Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym ten nieco szalony pomysł mógł stać się rzeczywistością – mówiła Katarzyna Pluta z KFA Armatura. – Podziękowania należą się przede wszystkim naszym pracownikom, bez których nie byłoby możliwe techniczne przeprowadzenie całej operacji, oraz władzom miasta i gminy Nisko z panem burmistrzem na czele, którzy byli otwarci i niezwykle pomocni. I oczywiście mieszkańcom, którzy mimo upału z uśmiechem skręcali kolejne elementy grzejnika!

W tej operacji zaangażowało się kilkadziesiąt osób, w tym osobiście burmistrz Ślusarczyk. Każdy mógł spróbować swoich sił, a w nagrodę otrzymywał specjalną koszulę z informacją o rekordzie Polski. Powstały w ten sposób grzejnik został oficjalnie zmierzony przez certyfikowanego sędziego z Biura Rekordów – potwierdził on długość grzejnika na 8 metrów i 4 cm!

– Czy ten supergrzejnik będzie gdzieś zainstalowany? – zapytaliśmy 11 lipca prezes KFA Armatura Magdalenę Tokarczyk-Cyran. – Nie, on został już rozebrany. Złożyliśmy tak długi egzemplarz tylko na potrzeby ustanowienia rekordu. Zainstalowanie i użytkowanie go w całości byłoby dość ryzykowane, zwłaszcza jeśli chodzi o poprowadzenie wody przez tak długi grzejnik. Najdłuższy, jaki produkujemy, liczy 12 żeberek. Ten 100-elementowy to była wielka frajda i rekordowa zabawa na stulecie naszej firmy – odpowiedziała „Sztafecie”.